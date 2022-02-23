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Стрази на очах – новий тренд весни 2022, натхненний колекцією Simone Rocha

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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23 лютого, 11:17
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Бьюті-експерти кажуть, що навесні цей тренд почне набирати особливої популярності насамперед серед зумерів
Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

Раніше ми розповідали, що модно у мільйонелів та зумерів у лютому за версією Lyst. А тепер поговоримо про б'юті-тренд, який незабаром опанує всі модники — стрази, перли та паєтки на очах.

На створення своєї нової колекції Симон Роша надихнулася ірландською страшною казкою про чотирьох доньок і синів короля, яких ревнива мачуха перетворила на лебедів.

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Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

Це справді стара казка, яку знають усі в Ірландії. Діти стали лебедями на дев'ятсот років у трьох різних озерах. А коли вони повернуться до людського вигляду, вони помруть. Я почала створювати колекцію, ґрунтуючись на цьому оповіданні.

— каже дизайнер.

Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

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Тому не дивно, що сукні нагадують своїми абстрактними формами крила лебедів, а макіяж моделей виконаний з використанням кристалів та інших бьюті-акцентів, які в результаті формою дуже нагадують очі птаха.

Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

Мені завжди подобалася ідея, що косметику носять як модний аксесуар і це просто продовження вашої індивідуальності. Цього сезону я сприйняв це буквально. Зазвичай на показі Симони так багато прикрас та аксесуарів, але цей був більш стриманим, тому ми вирішили, що макіяж сам собою стане аксесуаром.

— розповів візажист показу Томас де Клайвер.

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Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

Через те, що прикраси на обличчях досить великі, майстер не використав інший макіяж з декоративної косметики. І навіть тональний крем Томас змішав із звичайним зволожуючим кремом, щоб надати шкірі чистого та свіжого вигляду.

Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

Доповнила такий б'юті-образ стиліст по волоссю Сіндія Харві стриманими зачісками, а тему озера підтримала за допомогою нейл-арту.

Стрази на очах – новий тренд весни 2022
Стрази на очах – новий тренд весни 2022 / Фото: Vogue

Бьюті-експерти стверджують, що навесні стрази, перли та інші акценти на очах будуть дуже популярними. Зумери начать використовувати цей трюк як у денному, так і у вечірньому макіяжі з різною варіацією.

Нагадаємо, що раніше ми писали 5 причин, чому варто відмовитись від гель-лаку.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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