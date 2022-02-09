Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Мотивація жити

Стиль Зеленської

Love Is...

Women's power

25 років UFW

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

64-річний Стів Бушемі – герой реклами модного бренду. Ну і хто тепер найяскравіша квіточка

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 16:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Голлівудська знаменитість позує у яскравих весняних образах, які терміново хочеться купити для свого чоловіка
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Сліпучі Наомі Кемпбелл та Карла Бруні взяли участь у новій кампанії Balmain, а популярний 64-річний голлівудський актор та режисер Стів Бушемі знявся у яскравій рекламі стрітвер-бренду Kith. На знімках, що з'явилися в Instagram-акаунті марки, знаменитість гордо позує серед квітів у променистих образах.

Знімки знаменитості з'явилися на офіційній сторінці Kith у Instagram. Стів Бушемі в одязі з нової весняної колекції викликав розчулення фоловерів. Це саме те, що піднімає настрій у середині сірого та холодного лютого.

Реклама

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

На фото актор позує у кількох образах. Зокрема, у темно-синій куртці із зображеннями букетів; у вітровці з небесним принтом, яку терміново хочеться придбати чоловікові; у квітчастому білому костюмі; у смугастому кардигану та інших. Загалом знаменитість приміряв луки в стилі кежуал, які будуть популярні цієї весни у міській моді street style.

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Реклама

Образи доповнювали стильні панами та мокасини.

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Під фото численні шанувальники не шкодували слів замилування своєму кумиру.

Реклама

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith
Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Читайте також:

Український бренд KOMASHNYA розробив форму для співробітників служби доставки . Кур'єри тепер "на стилі"

Богиня часів Ренесансу: DARJA DONEZZ присвятили колекцію Афродіті з полотен Тіціана, Ботічеллі, Рафаеля та Мікеланджело

"12": одяг для всіх знаків зодіаку у колекції CHUPRINA

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Куди поїхати на День закоханих
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Doodle Сьогодні
9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Дізнатись!
Ukrainian Fashion Week
25 років моди в Україні
Новий сезон
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Афіша
Концерти лютого
Відвідати
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
7 — 13 лютого
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти