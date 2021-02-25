Стильний вихід: Олена Зеленська підкорила діловим образом
Перша леді часто для виходів вибирає костюми
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали виставку, присвячену 150-річчю Лесі Українки . Дружина президента продемонструвала новий стильний образ.
Найчастіше Олена Зеленська для публічних виходів вибирає ділові костюми, лаконічні і модні сукні від українських дизайнерів. Цього разу дружина президента віддала перевагу строгому брючному костюму темно-синього кольору, що складається з широких штанів і елегантного жакета. Волосся Олена вирішила розпустити. Не забула перша леді і про захисну маску, яка лише доповнила образ.
"Леся Українка була багатогранною особистістю. Побачити проєкт на власні очі і відвідати виставку – значить знайти нову її грань", – написала Олена Зеленська в Facebook .
Раніше ми розповідали про ТОП-3 наряда Олени Зеленської в ОАЕ.
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