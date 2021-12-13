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Стиль найкрасивішої жінки у світі: 10 фото переможниці "Міс Всесвіт" 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
13 грудня, 10:52
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Власницею корони та титулом "Міс Всесвіт" 2021 року стала конкурсантка з Індії 21-річна актриса Харнааз Сандху. Дивіться найкрасивіші фото переможниці
Міс Всесвіт 2021 - представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 - представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Колаж: Сьогодні

З 12 на 13 грудня в Ізраїлі відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт 2021". Цього року журі визначили переможницю, якою стала представниця Індії – 21-річна акторка Харнааз Сандху.

У трійку лідерів Miss Universe також увійшли учасники з Парагваю – Надя Феррейра та Південної Африки – Лалела Мсване.

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Харнааз Сандху родом із міста Чандігарха. Дівчина працює моделлю та актрисою, вона почала брати участь у конкурсах краси ще з підліткового віку.

Після перемоги Харнааз переїде жити до Нью-Йорка, щоб брати участь у низці заходів по всьому світу.

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За життям Харнааз у Instagram стежать 747 тисяч підписників. Модель викладає стильні знімки в національних індійських костюмах, ділиться з підписниками своїми правилами харчування та спортивними тренуваннями, а також привертає увагу громадськості до важливих соціальних проблем, пов'язаних з бідністю, голодом, тяжкими хворобами.

Ми уважно розглянули профіль Харнааз у соцмережах та вибрали 10 ефектних фото найкрасивішої жінки у світі.

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Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху
Міс Всесвіт 2021 – представниця Індії 21-річна Харнааз Сандху / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, що цього року за титул "Міс Всесвіт" боролися 80 дівчат. Україну на конкурсі представляла 27-річна Ганна Неплях. Для події наша співвітчизниця обрала національний костюм із орнаментами, які символізують усі регіони України.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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