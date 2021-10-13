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Епік фейл або модний колор-блокінг: Вікторія Бекхем вчить, як одягнутися в стилі світлофора

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
13 жовтня, 13:54
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Зірка з'явилася на вулицях Нью-Йорка в одязі яскравих забарвлень. Думки шанувальників і модних критиків розділилися
Вікторію порівняли зі світлофором і Рональдом Макдональдом
Вікторію порівняли зі світлофором і Рональдом Макдональдом / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем, модні уроки якої ми не перестаємо повторювати, вразила шанувальників новим образом. Дизайнер надягла речі яскравих відтінків, ознаменувавши еру повернення стилю 2010-х – колор-блокінг.

Вікторія відома своїми діловими образами в стриманих відтінках. Вчора ж бізнесвумен сфотографували папараці в Нью-Йорку по дорозі на зйомки шоу Good Morning America. Бекхем одягла жовті штани-кльош і червоний джемпер з нової колекції власного бренду. Образ Вікі доповнила яскраво-зеленою сумкою Bottega Veneta і сонцезахисними окулярами.

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Вікторія Бекхем в Нью-Йорку по дорозі на зйомки шоу Good Morning America
Вікторія Бекхем в Нью-Йорку по дорозі на зйомки шоу Good Morning America / Фото: Getty Images

Стилісти розійшлися в похвалах, а модні критики почали згадувати стиль колор-блокінг, який був популярний в 2010-х і характеризувався образами, в яких комбінувалися всілякі яскраві кольори.

Тоді в тренді були поєднання жовтого, фіолетового, зеленого і червоного. Хоча тенденція дуже швидко стала популярна у модниць по всьому світу, про неї також швидко і забули. Зараз стиль колор-блокінг поступово повертається, як це видно в колекціях сезону весна-літо 2022.

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Звичайно, не всі шанувальники оцінили модний вихід Вікторії Бекхем. Багато хто почав порівнювати її образ зі світлофором. Вікторія жарт оцінила, і сама порівняла свій лук з образом Рональда Макдональда.

Вікторія Бекхем опублікувала веселий знімок у своєму Instagram
Вікторія Бекхем опублікувала веселий знімок у своєму Instagram / Фото: instagram.com/victoriabeckham

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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