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Стелла Маккартні переодягла Мінні Маус у брючний костюм. Спеціально до 8 Березня

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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28 січня, 18:24
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Таку зміну іміджу підтримали не всі. Серед прихильників нового стилю мультяшної героїні сама Гілларі Клінтон
Мінні Маус у новому образі
Мінні Маус у новому образі / Фото: Disneyland

Ікона поп-культури, талісман Діснейленду, Мінні Маус уперше майже за 100 років змінила імідж. Допомогла мультяшному персонажу у цьому дизайнер Стелла Маккартні.

Коли ви уявляєте Мінні Маус, відразу спливає образ героїні в червоній сукні в білий горошок з пишними рукавами і, звичайно ж, фірмовим бантом між мишачими вушками.

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На честь 30-річчя паризького Діснейленду образ Мінні Маус вирішили перетворити і зробити більш відповідним до сучасного світу. Персонаж вирішили переодягнути у брючний костюм, який розробила Стелла.

Перші фото вже можна побачити у Твіттер-акаунті Діснейленду.

Мінні Маус у костюмі від Stella McCartney
Мінні Маус у костюмі від Stella McCartney / Фото: Disneyland

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Брючний костюм дизайнерка створила в темно-синьому відтінку. Єдине, що не змінилося – горошок та бант. Одяг Мінні Маус складається з блейзера і штанів, покритих гороховим принтом чорного кольору.

Дизайнер Стелла Маккартні прокоментувала новий дизайн D23, офіційному фан-клубу Діснейленду:

Мінні завжди займала особливе місце у моєму серці. У нас є спільні цінності. Що мені подобається в Мінні, так це те, що вона втілює в собі щастя, самовираження, щирість і надихає людей різного віку по всьому світу. Крім того, у неї такий чудовий стиль!

Маккартні також пояснила деталі та значення брючного костюма.

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Цей новий погляд на її фірмовий горошок робить Мінні Маус символом прогресу нового покоління. Вона одягне його на честь Місяця жіночої історії у березні 2022 року. Не можу дочекатися, коли ви побачите цей новий образ у парку Walt Disney Studios!

Нагадаємо, святкування 30-річчя паризького Діснейленду розпочнеться 6 березня.

Цікаво, але новий імідж Мінні Маус сприйняли не всі. Користувачі Мережі спантеличені і обурюються, чому їхня улюблена героїня тепер носитиме штани. Хоча бачення Стелли має і прихильників, серед яких Гілларі Клінтон.

Читайте також: Adidas та Стелла Маккартні створили вегетаріанські кросівки

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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