Досконала до кінчиків пальців: 16 найкращих ідей педикюру на День святого Валентина

Ми за те, щоб 14 лютого ви виглядали надзвичайно з усіх боків у прямому розумінні цих слів

Який педикюр зробити на День святого Валентина 2022 / Фото: Инстаграм

День закоханих все ближче, а часу на підготовку до нього все менше. І ми вже розібралися, який манікюр зробити на 14 лютого. Настав час підібрати стильний дизайн педикюру.

Манікюр — само собою, але ще на День Святого Валентина 2022 не менш важливий педикюр. Якщо ви давно перебуваєте у стосунках, між вами вже є все, що має бути у відносинах двох палких закоханих людей — тоді ви розумієте, чим закінчиться вечір 14 лютого.

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А щоб виглядати максимально розкішно буквально до кінчиків пальців — пропонуємо круті варіанти дизайну.

Найкрасивіший дизайн педикюру на День закоханих 2022

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