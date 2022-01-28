Модель, яка втратила ногу через землетрус, та інші "неідеальні" дівчата прикрасили обкладинку VOGUE China

У зйомці взяли участь плюс-сайз модель Xu Ruo Xin і манекенниця Niu Yu, яка втратила ногу під час землетрусу

Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot

Тоді як Teen Vogue присвятили обкладинку Вірджилу Абло, китайський Vogue випустили дуже красиву і по-справжньому сильну обкладинку березневого номера легендарного журналу. Моделі фотосесії – дівчата з різними фігурами та пропорціями, і це особливо круто у світі "ідеальних людей".

У незвичайній фотосесії для Vogue China знялися також плюс-сайз-модель Xu Ruo Xin і Niu Yu, яка втратила ногу під час сичуаньського землетрусу 2008 року. Такі різні, але однаково прекрасні дівчата одягнені у вбрання з колекції Dior 2022, що повертають стиль 60-х.

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Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot

Автор фотосесії – фешн-фотограф Нік Ян. В інтернеті користувачі похвалили нову обкладинку, погодившись з тим, що настав час руйнувати стереотипи про ідеальні тіла і фігури.

Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot

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Це єдиний раз, коли я не збираюся скаржитися на розміри моделі або недоліки, тому що це виглядає чудово, і саме так це потрібно робити щоразу. Це не виглядає навмисне, це насправді виглядає щирим та автентичним, як по-справжньому модернізований натяк на китайську моду 60-х років, коли вони повністю перейшли на західний вплив, – коментують нову обкладинку в Мережі.

Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot

Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot

Ще більше фотографій дивіться у галереї.

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Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot Vogue China випустили березневу обкладинку 2022 / Фото: theFashionSpot 1 /10

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