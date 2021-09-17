Дивіться: паспортне фото, архіви та інші секрети Карла Лагерфельда

Творець, наділений неймовірним талантом, ненаситний в роботі, король сарказму, але в той же час надчутливий і зарозумілий. Таким Карла ми запам'ятаємо назавжди

Всі секрети великого кутюр'є в одній книзі / Фото: Сьогодні

Французьке видавництво Robert Laffont випустило нову біографію Карла Лагерфельда, модні уроки якого ми не припиняємо вивчати. Книга написана журналісткою Марі Оттаві через два роки після смерті великого кутюр'є.

Цікаво, що в 2017 році Марі вдалося взяти два величезних інтерв'ю у Карла для написання біографії про його коханого Жака де Башера. Саме вони стали основою нового проекту.

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Книга про Карла Лагерфельда / Фото: Amazon

Журналістці вдалося переконати багатьох з найближчого оточення дизайнера вперше поговорити про нього. Серед них: принцеса Монако Кароліна, Бернар Арно і його дружина Елен, Том Форд, Алессандро Мікеле і Пако Рабанн, а також прес-секретар модельєра Керолайн Лебар, Сільвія Фенді, Карін Ройтфельд, Валентино Гаравані, Клаудіа Шиффер, Лінда Євангеліста та президент Chanel SAS Бруно Павловський.

Фото з сімейного архіву дизайнера / Фото: Amazon

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На обкладинку книги Марі вирішила помістити не ретушовані знімки Карла, а його паспортну фотографію.

У біографії журналістка розповіла про те, як в 1999 році продажі будинку Chanel катастрофічно впали і Лагерфельд кілька років важко переживав це. Президент компанії зізнався, що йшли дискусії про заміну дизайнера.

Принцеса Монако Кароліна зазначила, що у маестро були найніжніші очі в світі, які він приховував за фірмовими сонцезахисними окулярами.

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Фото з сімейного архіву дизайнера / Фото: Amazon

Сама книга розкриє багато секретів метра, в тому числі, що його батьки були членами нацистської партії. Сам Карл дуже любив самоміфологізацію. Багато років ніхто не здогадувався, що дизайнер бреше на рахунок дати свого народження. Марі вдалося знайти старий паспорт Карла, в якому він сам виправив рік з 1933 на 1938.

/ Фото: Amazon

Також в книзі можна знайти величезну кількість архівних фото Лагердфельда, опублікованих вперше. Купити видання вже можна на Amazon. Правда поки книга доступна тільки французькою мовою.

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