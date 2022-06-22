Мерилін Монро в Balenciaga знялася для обкладинки глянцю. Як це можливо (фото)

Голлівудська зірка стала головною героїнею обкладинки CR Fashion Book China та постала перед глядачами у сучасних люксових брендах. Розповідаємо про створення культового номера та про можливості технологій у 21-му столітті

Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: Колаж: Сьогодні

2022 рік можна назвати роком Мерилін Монро. Цікавість до її життя знову відновилась після ефектного виходу Кім Кардашьян у "сукні президента" на червоній доріжці Met Gala, яку інфлюєнсерша порвала, до нового байопіку Netflix з екс-подружкою Бена Аффлека у головній ролі. Наслідувати стиль Монро продовжують і зараз. Спадщина голлівудської екранної сирени воістину не має рівних. Небагато знаменитостей минулого століття можуть похвалитися такою ж популярністю сьогодні, як у Мерилін Монро.

Лиш деякі діячі культури були більш шановані за свою красу та чепурність, ніж Мерилін Монро, – прокоментувала засновник і креативний директор CR Fashion Book Карін Ройтфельд.

Мерилін Монро у зйомці CR China

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Після дня народження Мерилін 1 червня CR China випустили четвертий номер з приголомшливими 8-ма обкладинками. На них позує сама Мерилін Монро.

Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Справа в тому, що Карін разом із командою оцифрували знімки кінодіви та створили модель того, як би вона могла виглядати сьогодні. Щоб створити комп'ютерну модель CR тісно співпрацювали зі стартапом web3 Amethyst і Authentic Brands Group (ABG), компанією з розвитку брендів, якій, до речі, належить маєток Монро.

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Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

CR був очевидним вибором для того, щоб стилізувати та уявити сучасну Мерилін, — каже Джим Гібб, креативний директор Marilyn Monroe Estate. Карін Ройтфельд — головний постачальник смаку, і ми знали, що вона та її команда зможуть уявити Мерілін у сучасності, не втрачаючи її it-фактора.

Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Для обкладинки Мерилін Монро одягли у речі люксових брендів сучасності, включаючи Thom Browne, Balenciaga, Miu Miu, Fendi, Balmain та David Koma, а також бренди цифрової моди Auroboros та Tribute Brand.

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Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

Мерилін Монро у зйомці CR China / Фото: instagram.com/crfashionbook/

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