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Малума став новим обличчям Versace і знявся для бренду зі своїм собакою

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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20 січня, 10:02
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Колумбійський співак, музика якого не вибуває із перших позицій світових чартів, приєднувався до модної сім'ї
Малума - нове обличчя Versace Man
Малума - нове обличчя Versace Man / Фото: Колаж: Сьогодні

Малума став новим обличчям Versace Man. Це його перша кампанія з будинком моди, заснованим Джанні Версаче. Нагадаємо, що раніше бренд випустив мішкотримач для фекалій за 7 тис грн.

Новими фото Малума поділився в Instagram. На яскравих знімках Мерта Аласа та Маркуса Пігготта колумбійський співак у яскраво-рожевому костюмі, зеленому класичному жилеті та університетській куртці з фірмовими нашивками та вишивкою "Донателла" вітає весняно-літню колекцію 2022 року.

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Малума став обличчям чоловічої колекції Versace та знявся у яскравій фотосесії
Малума став обличчям чоловічої колекції Versace та знявся у яскравій фотосесії / Фото: instagram.com/maluma

Малума вже давно є частиною моєї родини Versace, і я дуже рада, що він знявся у своїй першій рекламній кампанії Versace. Мені сподобалося, як він грав із камерою, і той факт, що він відчував себе так само невимушено перед камерою, як і перед стадіоном, сповненим людей, які співають його пісні!

— йдеться у заяві Донателли Версаче.

Малума – нове обличчя Versace Man
Малума – нове обличчя Versace Man / Фото: instagram.com/donatella_versace

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Для Малуми мода — це окремий вид мистецтва. Його по праву можна вважати одним із найстильніших співаків світу. У рекламній кампанії Versace Man він знявся разом із одним із своїх собак, доберманом Будою.

Моя давня мрія — стати обличчям культового будинку моди, такого як Versace, — збулася, і я продовжу представляти Колумбію у всьому світі через музику, моду та багато іншого. Разом ми створили незабутні моменти завдяки індивідуальному підходу, образам на червоних хідниках, обкладинкам журналів та приголомшливому дизайну Met Gala 2021. За допомогою цієї кампанії ми разом створюємо більше спогадів як модна сім'я. Також однією з найяскравіших подій 2022 року стане успіх мого собаки Буди в його першій рекламній кампанії зі мною — найкращий друг людини приєднується до моди. Це означає, що моя сім'я Версаче матиме більше спогадів.

— зізнався Малума.

Донателла Версаче привітала Малуму з їхньою новою співпрацею
Донателла Версаче привітала Малуму з їхньою новою співпрацею / Фото: instagram.com/donatella_versace

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У своєму Instagram Донателла привітала Малуму та поділилася своїми емоціями:

Знімати ці кадри з Малумою було дуже весело. Я відчувала, що вся Колумбія танцювала з нами, доки музика грала на задньому плані!

Також дивіться: Донателла Версаче показала хітові образи у 2021 році

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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