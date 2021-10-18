Дивіться: Брат Біллі Айліш в найкрасивішою зйомці осені (фото)

24-річний Фіннеас О'Коннелл підкорив мільйони слухачів по всьому світ. Хлопець вісім разів ставав лауреатом найпрестижнішої музичної нагороди – Греммі

Фіннеас О'Коннелл в зйомці видання VMan / Фото: VMan

Старший брат Біллі Айліш, яка раніше знялася для обкладинки глянцю, послідував прикладу сестри. Фіннеас О'Коннелл став головним героєм номера осінь-зима 2021 американського видання VMan.

24-річний співак і композитор знявся для діджитал-обкладинки номера в дуже красивих образах Gucci. Фіннеас позував в квітучих кущах троянд, з тюльпанами і між неймовірно красивих бутонів в фотосесії під назвою Finneas in bloom (в пер. з англ. – "Розквіт Фіннеаса").

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/ Фото: VMan

Як сказано в інтерв'ю, ім'я восьмикратного володаря премії Греммі переводитися як "оракул", а також "той, хто служить голосом божественних духів".

/ Фото: VMan

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Етимологія імені неймовірно підходить артисту, враховуючи наскільки популярним він став. Фіннеас, якому лише 24 роки, був найпопулярнішим автором пісень Spotify в 2020 році, він пише сингли для Селени Гомес, Демі Ловато і сестра Біллі Ейліш, а також виступав їх продюсером.

/ Фото: VMan

15 жовтня Фіннеас випустив свій дебютний альбом під назвою Optimist, до якого увійшло 13 треків, виконаних і написаних ним самим.

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/ Фото: VMan

Він розповів в інтерв'ю для Apple Music :

"Найбільша проблема в створенні альбому для мене – це завжди дивитися всередину себе і думати: Я хочу, щоб це звучало саме так? Я не намагаюся догодити нікому, крім себе?

/ Фото: VMan

/ Фото: VMan

Послухати платівку можна на всіх музичних стрімінгових платформах.

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