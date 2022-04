Ріанна плюс один: дивіться фото вагітної зірки у розкішній зйомці Vogue

Співачка стала головною героїнею травневого номера американського видання. Обкладинка вийшла із темою – Oh, baby! Rihanna's plus one. Дивіться ефектні фото модної зйомки

Ріанна позувала культовому модному фотографу для обкладинки Vogue / Фото: Vogue Травневий номер американського Vogue вийшов із неймовірно красивою зйомкою вагітної Ріанни. Співачка позувала в нарядах від Alaїa, Marc Jacobs, Rick Owens, Jean Paul Gaultier та Dior. Зірка позувала культовому модному фотографу Енні Лейбовіц. Реклама Ріанна на обкладинці американського глянцю / Фото: Vogue Далі по темі Хімічна атака – що робити, якщо немає протигазу та як уникнути отруєння хлором чи аміаком Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц: найкрасивіші гості церемонії Путіну намалювали "отвєтку" в Рівному – мурал "Красуня терпіти не буде" оцінить кожен В інтерв'ю Ріанна зізналася, що вагітність не заважає їй наряжатись та вона не збирається відмовлятися від улюблених ефектних луків. Навпаки, зірка всіляко намагається вибирати екстравагантне вбрання, шокуючи публіку оголеним животом. Це дуже весело – наряжатися. Я не збираюся відмовлятися від цієї частини свого життя, тому що моє тіло змінюється, – прокоментувала Ріанна в інтерв'ю. Ріанна у зйомці травневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Реклама Артистка зазначила, що не соромиться свого тіла та перетворень вагітності. Вона щиро не розуміє, чому має приховувати природу красу. Ріанна у зйомці травневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Також Ріанна відверто розповіла про стосунки із репером A$AP Rocky. Вона зізналася, що ці відносини не побудовані на поєднанні їхніх брендів чи кохання заради піару. Реклама Я просто люблю, що можу проживати будь-яку частину свого життя, перебуваючи поруч з ним. Ріанна у зйомці травневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Ріанна у зйомці травневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Ріанна у зйомці травневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Ріанна у зйомці травневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Ріанна у зйомці травневого номера американського Vogue / Фото: Vogue Раніше ми розповідали, що Vogue Czechoslovakia вперше випустив обкладинку без фото, присвятивши її Україні.