Сильно красиві: Венсан Кассель і його молода дружина разом знялися в рекламній кампанії (фото)

Вони стали амбасадорами французького бренду

Тіна Кунакі та Венсан Кассель, які одружилися у 2018 році, стали амбасадорами французького бренду The Kooples. Подружжя знялося в рекламній кампанії, а ми не можемо відірвати погляду від цих неймовірних кадрів, опублікованих в Instagram.

Паризький бренд одягу й аксесуарів розпочав рекламну кампанію, в якій знаменитий французький актор та його молода дружина були одягнені в речі з капсульної колекції. До неї увійшли спортивні штани, піжами, білизна, футболки, піджаки і блузи.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Фото: instagram.com/thekooples

У новому сезоні The Kooples також покажуть дві колаборації з Тіною Кунакі та Венсаном Касселем: нову модель сумки Tina й унісекс-колекцію Tina for Vincent.

Нагадаємо, що раніше Венсан Кассель зробив чарівне тату на честь своєї 23-річної дружини.

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