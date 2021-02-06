Сильно красиві: Венсан Кассель і його молода дружина разом знялися в рекламній кампанії (фото)
Вони стали амбасадорами французького бренду
Тіна Кунакі та Венсан Кассель, які одружилися у 2018 році, стали амбасадорами французького бренду The Kooples. Подружжя знялося в рекламній кампанії, а ми не можемо відірвати погляду від цих неймовірних кадрів, опублікованих в Instagram.
Паризький бренд одягу й аксесуарів розпочав рекламну кампанію, в якій знаменитий французький актор та його молода дружина були одягнені в речі з капсульної колекції. До неї увійшли спортивні штани, піжами, білизна, футболки, піджаки і блузи.
У новому сезоні The Kooples також покажуть дві колаборації з Тіною Кунакі та Венсаном Касселем: нову модель сумки Tina й унісекс-колекцію Tina for Vincent.
Нагадаємо, що раніше Венсан Кассель зробив чарівне тату на честь своєї 23-річної дружини.
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