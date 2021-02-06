Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сильно красиві: Венсан Кассель і його молода дружина разом знялися в рекламній кампанії (фото)

Сьогодні, 10:18

Вони стали амбасадорами французького бренду

Тіна Кунакі та Венсан Кассель, які одружилися у 2018 році, стали амбасадорами французького бренду The Kooples. Подружжя знялося в рекламній кампанії, а ми не можемо відірвати погляду від цих неймовірних кадрів, опублікованих в Instagram.

Паризький бренд одягу й аксесуарів розпочав рекламну кампанію, в якій знаменитий французький актор та його молода дружина були одягнені в речі з капсульної колекції. До неї увійшли спортивні штани, піжами, білизна, футболки, піджаки і блузи.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples
Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples
Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples

Читайте також:
Відео дня: Ріанна роздяглася на камеру, щоб показати білизну власного бренду

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples
Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Фото: instagram.com/thekooples

, The Kooples Official Paris (@thekooples)

У новому сезоні The Kooples також покажуть дві колаборації з Тіною Кунакі та Венсаном Касселем: нову модель сумки Tina й унісекс-колекцію Tina for Vincent.

Нагадаємо, що раніше Венсан Кассель зробив чарівне тату на честь своєї 23-річної дружини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Молода дружина Венсана Касселя показала фігуру мрії на пляжі (фото) Джастін та Гейлі Бібер знялися в найгарячішій фотосесії для нового номеру Vogue Анджеліна Джолі показала вміст своєї сумочки - ви не уявляє, що там
фотосесія Венсан Кассель Тіна Кунакі
Джерело: instagram.com/thekooples
Реклама

Новини партнерів

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

Популярні статті

Сьогодні, 10:54Фаново

Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

Сьогодні, 06:05Events

День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

Вчора, 19:15Зірково

"У неї пенсія 1500 гривень": Віктор Павлік зізнався, чому не допомагає фінансово своїй мамі

Вчора, 18:51Фаново

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити

Вчора, 18:24Зірково

Аліна Гросу змінила зачіску і повернула епоху "Бджілки" (фото)

Вчора, 13:50Фаново

День блаженної Ксенії Петербурзької: історія, житіє і чудеса відомої святої

Вчора, 13:47Зірково

Помер Віталій Альшанський – актор "Бригади" і "Поліцейського з Рубльовки"

Вчора, 12:08Зірково

Віктор Павлік вперше розповів про взаємини з рідною сестрою, яка живе в Москві

Вчора, 05:59Психо

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: у Водолія ідеальний день, а Рибам не можна квапитися

4 лютогоСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

4 лютогоФаново

День закоханих: хто такий Валентин та що не так із цим святом

4 лютогоЗдорово

Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології

4 лютогоЗірково

Життя триває: знаменитості, які перемогли рак

4 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 лютого: Дівам потрібен план, а Терези будуть в шоці від своєї продуктивності

3 лютогоСмачно

Як спекти простий шоколадний торт на День святого Валентина

3 лютогоЗірково

Відверті фото зірок, які всі обговорюють

Новини партнерів

Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Экс-звезда биатлона снялась в горячей фотосессии для Playboy
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о здоровье своей мамы
Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о здоровье своей мамы
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Куча комплексов: звезды, которые считают себя некрасивыми
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти