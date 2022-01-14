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Королівська сім'я, Одрі Хепберн та Мерилін Монро: 12 легендарних фото Сесіла Бітона

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 січня, 18:29
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Культовий британський фотограф, який увійшов до історії модної фотографії, сьогодні відсвяткував би 118 років. На честь іменинника, згадуємо його найкращі знімки
Найкращі роботи Сесіла Бітона
Найкращі роботи Сесіла Бітона / Фото: Колаж: Сьогодні

14 січня 1904 року народився легендарний глянсовий фотограф – сер Сесіл Бітон. Британський креативник, мемуарист, дизайнер інтер'єрів, художник по костюмах та декораціях, став одним з найважливіших персон в історії модної фотографії.

Саме йому доручили зробити перший офіційний портрет юної королеви Єлизавети II в 1953 році.

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Королева Єлизавета II
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

А знімок її сестри, принцеси Маргарет став одним з найвідоміших в історії. Бітон зробив його на честь 19-річчя Маргарет.

Принцеса Маргарет
Принцеса Маргарет / Фото: vogue.ua

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Дитинство Сесіла пройшло у Лондоні. Перші уроки фотографії майбутній геній одержав у своєї няні. Саме вона навчила хлопчика основ. Для перших знімків Бітон часто просив матір і сестер позувати йому.

Свої роботи Сесіл відправляв до різних лондонських журналів, а коли навчався в Кембриджському університеті, де він вивчав історію, мистецтво та архітектуру, його знімки став публікувати британський Vogue.

Після першої виставки у Лондоні, Сесіл вирішує переїхати до Нью-Йорка. Саме там, з іншого боку Атлантики, на нього чекали успіх і слава.

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Сесіл Бітон
Сесіл Бітон / Фото: National Portrait Gallery

У 1927 році Сесіл Бітон став штатним фотографом біблії моди – журналу Vogue, та заснував власну студію. Тепер перед його об'єктивом позували знаменитості та еліта.

Також руці Сесіла належать пам'ятні знімки з весілля Едуарда VIII та Уолліс Сімпсон.

Під час Другої світової війни Бітон повертається до Англії, де знімає жахи воєнних дій у тилу. У госпіталі він зробив один із найзнаменитіших своїх портретів — фото дівчинки в бинтах, яка стискає в руках ведмедика.

Знімок Сесіла Бітона
Знімок Сесіла Бітона / Фото: Imperial War Museum

Це фото моментально розлетілося по всім ЗМІ та вплинуло на громадськість, у тому числі американців, вступити у війну та допомогти Британії.

Окрім фотографії Бітон створював костюми та декорації для бродвейських постановок, працював над голлівудськими фільмами та за свої проекти був удостоєний двох "Оскарів".

1972 року він отримав лицарське звання. 18 січня 1980 року Сесіл Бітон помер від серцевого нападу у своєму будинку у віці 76 років.

Одрі Хепберн
Одрі Хепберн / Фото: vogue.ua

За своє життя легендарний фотограф опублікував шість томів щоденників, що охоплюють період із 1922 по 1974 роки. В них він відверто описував свої спостереження, що стосуються знаменитостей і королівської сім'ї.

Також Сесіл знімав Одрі Хепберн, Мерилін Монро, Грету Гарбо, Марію Каллас, Твіггі, Коко Шанель, Уїнстона Черчілля та багатьох інших.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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