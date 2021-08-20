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Селена Гомес в Chanel знялася для обкладинки глянцю і розповіла про проблеми з психічним здоров'ям (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
20 серпня, 13:00
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Американська співачка відверто зізналася, що страждає біполярним розладом. Читайте в нашому матеріалі, як зірці вдається справлятися з проблемами ментального здоров'я
/ Фото: elle.com

Селена Гомес, яка раніше заспівала іспанською вперше за 10 років, з'явилася на обкладинці американського видання ELLE. Співачка знялася у яскравій фотосесії для вересневого номера в абсолютно невпізнанних образах.

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Зірка позувала в нарядах з останніх колекцій люксових брендів Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu і Christian Louboutin. З прикрас на співачці були Cartier.

В інтерв'ю журналістам Селена відверто розповіла про своє психічне здоров'я, дорослішання під пильною увагою громадськості, переслідування папарацці і про мету свого життя.

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/ Фото: elle.com

Гомес поділилася, що слава в період дорослішання і становлення привела до проблем з психічним здоров'ям, а в 2018 році їй офіційно поставили діагноз біполярний розлад.

Деякий час я відчувала себе об'єктом. Це довго здавалося огидним – прокоментувала Гомес.

Щоб впоратися з проблемами, пов'язаними з ментальним здоров'ям, співачка відмовилася від ведення своїх соцмереж. У 2017 році Гомес передала всі паролі від своєї сторінки в Instagram особистому асистенту.

/ Фото: elle.com

У мене немає його (додатка – прим. ред.) на телефоні, тому немає спокуси. Мені раптово довелося навчитися бути з собою. Це дратувало. Раніше я могла годинами стежити за життям інших людей. Потім я усвідомила, що майже два роки гортала чиюсь стрічку, навіть не знаючи цю людину. Тепер я отримую інформацію належним чином. Коли моїм друзям є, про що поговорити, вони дзвонять мені – поділилася співачка.

Сьогодні Селена намагається відновити емоційний стан, прагнучи спілкуватися з аудиторією за допомогою своєї музики, соціальних проектів, кулінарного шоу і зйомках в серіалах.

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/ Фото: elle.com

Співачка прагне зібрати 100 мільйонів доларів для фінансування психіатричних послуг протягом наступного десятиліття. Її кулінарне шоу зібрало вже 360 000 доларів для 23 некомерційних організацій.

/ Фото: elle.com

/ Фото: elle.com

/ Фото: elle.com

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Дивіться в ролику, скільки підписників у Селени Гомес та інших зірок в Instagram :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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