Секрети краси і жіночності Софі Лорен

У день народження знаменитої італійської актриси, розповідаємо про найпростіші б'юті-прийомах зірки, які допомагали Софі залишатися завжди на висоті

Одна з найкрасивіших жінок в світі Софі Лорен / Фото: Imdb.com

Сьогодні, 20 вересня, одній з найкрасивіших жінок в світі Софі Лорен виповнилося 87 років. Актриса всього рік тому знялася в першому за останнє десятиліття проекті Netflix. Володарка "Оскара" італійська актриса залишається уособленням краси і гламуру. Ікона стилю також відома як жінка, яка наважилася кинути виклик традиційним стандартам краси в 1950-х роках.

Софі Лорен народилася в Римі в 1934 році. Дитинство зірки пройшло в невеликому рибальському містечку Піццулі недалеко від Неаполя. В юності Софі за високий зріст і худорлявість називали стеккетто, що в перекладі з італійської означає "жердинка".

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Кадр з фільму "Легенда про минуле" (1957) / Фото: Imdb.com

Шлях до слави зірки почався з перемоги в чотирнадцять років на місцевому конкурсі краси, після чого вона переїхала до Риму.

Як і багато інших початківців, більшу частину своєї ранньої кар'єри Софі працювала як модель, отримуючи невеликі акторські ролі. Після головної ролі в фільмі "Золото Неаполя" (1954) Лорен зарекомендувала себе як одна з молодих багатообіцяючих зірок італійського кіно.

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Кадр з фільму "Золото Неаполя" (1957) / Фото: Imdb.com

Краса Софі Лорен ніколи не заміняла її безсумнівний талант. Актриса отримала премію "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі "Дві жінки" в 1961 році, ставши першою жінкою в історії, яка виграла статуетку за іноземну картину.

Софі Лорен (1961) / Фото: Imdb.com

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Шанувальники шалено любили її за безтурботне ставлення і впевненість. У 1950-х Софі Лорен стала зразком італійського чарівності та краси. Однак, коли вона вперше вирішила стати актрисою в 15 років, зірку критикували за надто довгий ніс і занадто широкі губи. Продюсери не раз пропонували змінити її зовнішність, щоб відповідати стереотипам Голлівуду. Актриса ж заперечувала всі доводи по зміні зовнішності, ставши новою ідеальною жінкою для шанувальників по всьому світу, образ якої навіки увійшов в історію.

Кадр із фильму "Юдіф" (1966) / Фото: Imdb.com

Вона зберегла унікальність, впевненість і силу протягом шести десятиліть в кіноіндустрії, зігравши майже 100 ролей в кіно і на телебаченні.

В інтерв'ю Софі зізнавалася, що її секрет краси не в косметиці, салонних процедурах або дизайнерських речах, а у відносинах з близькими. Лорен завжди оспівувала внутрішню красу, вважаючи, що тільки любов, духовність, душевна гармонія і сімейне щастя здатні зробити жінку по-справжньому красивою.

Кадр з фільму "Мільйонерка" 1960 р / Фото: Imdb.com

У 1984 році Софі Лорен випустила книгу під назвою "Жінка і краса". Видання миттєво стало бестселером. У книзі Лорен розповіла про своє життя і присвятила кілька глав своїй щоденній б'юті-рутині. Зірка вважала, що тільки дисципліна, здорове харчування, догляд за собою і прийняття себе і свого віку – основа життя.

Нічого не робить жінку більш красивою, ніж віра в те, що вона красива.

/ Фото: Imdb.com

Італійка поділилася з читачами книги головними секретами краси.

Так, в харчуванні актриса все життя дотримувалася середземноморської дієти, щодня споживаючи не менше двох столових ложок оливкової олії. Її вона використовувала і для догляду за шкірою обличчя, а також додавала кілька ковпачків в гарячу ванну. Оливкову олію Софі використовувала і в догляді за волоссям, щотижня роблячи маски з допомогою цього інгредієнта. Актриса завжди рано лягає спати. За її словами, якісний сон – життєво необхідний для гарного самопочуття і зовнішності. Використовуючи декоративну косметику, Лорен дотримувалася природності, вміло підкреслюючи свої переваги. Так, зірка завжди виділяла очі, створюючи образ фатальної жінки. В одязі італійка вибирала елегантні наряди, які підкреслювали фігуру. А головний рецепт краси Софі Лорен – щастя. Сімейна ідилія, коханий чоловік, діти та онуки завжди залишалися для актриси центром її Всесвіту.

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