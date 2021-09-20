Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Стрітстайл в Нью-Йорку

Модні сумки осені 2021

Корисні сніданки

Секрети краси Софі Лорен

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Секрети краси і жіночності Софі Лорен

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
20 вересня, 13:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У день народження знаменитої італійської актриси, розповідаємо про найпростіші б'юті-прийомах зірки, які допомагали Софі залишатися завжди на висоті
Одна з найкрасивіших жінок в світі Софі Лорен
Одна з найкрасивіших жінок в світі Софі Лорен / Фото: Imdb.com

Сьогодні, 20 вересня, одній з найкрасивіших жінок в світі Софі Лорен виповнилося 87 років. Актриса всього рік тому знялася в першому за останнє десятиліття проекті Netflix. Володарка "Оскара" італійська актриса залишається уособленням краси і гламуру. Ікона стилю також відома як жінка, яка наважилася кинути виклик традиційним стандартам краси в 1950-х роках.

Софі Лорен народилася в Римі в 1934 році. Дитинство зірки пройшло в невеликому рибальському містечку Піццулі недалеко від Неаполя. В юності Софі за високий зріст і худорлявість називали стеккетто, що в перекладі з італійської означає "жердинка".

Реклама

Кадр з фільму "Легенда про минуле" (1957)
Кадр з фільму "Легенда про минуле" (1957) / Фото: Imdb.com

Шлях до слави зірки почався з перемоги в чотирнадцять років на місцевому конкурсі краси, після чого вона переїхала до Риму.

Як і багато інших початківців, більшу частину своєї ранньої кар'єри Софі працювала як модель, отримуючи невеликі акторські ролі. Після головної ролі в фільмі "Золото Неаполя" (1954) Лорен зарекомендувала себе як одна з молодих багатообіцяючих зірок італійського кіно.

Реклама

Кадр з фільму "Золото Неаполя" (1957)
Кадр з фільму "Золото Неаполя" (1957) / Фото: Imdb.com

Краса Софі Лорен ніколи не заміняла її безсумнівний талант. Актриса отримала премію "Оскар" за кращу жіночу роль у фільмі "Дві жінки" в 1961 році, ставши першою жінкою в історії, яка виграла статуетку за іноземну картину.

Софі Лорен (1961)
Софі Лорен (1961) / Фото: Imdb.com

Реклама

Шанувальники шалено любили її за безтурботне ставлення і впевненість. У 1950-х Софі Лорен стала зразком італійського чарівності та краси. Однак, коли вона вперше вирішила стати актрисою в 15 років, зірку критикували за надто довгий ніс і занадто широкі губи. Продюсери не раз пропонували змінити її зовнішність, щоб відповідати стереотипам Голлівуду. Актриса ж заперечувала всі доводи по зміні зовнішності, ставши новою ідеальною жінкою для шанувальників по всьому світу, образ якої навіки увійшов в історію.

Кадр із фильму "Юдіф" (1966)
Кадр із фильму "Юдіф" (1966) / Фото: Imdb.com

Вона зберегла унікальність, впевненість і силу протягом шести десятиліть в кіноіндустрії, зігравши майже 100 ролей в кіно і на телебаченні.

В інтерв'ю Софі зізнавалася, що її секрет краси не в косметиці, салонних процедурах або дизайнерських речах, а у відносинах з близькими. Лорен завжди оспівувала внутрішню красу, вважаючи, що тільки любов, духовність, душевна гармонія і сімейне щастя здатні зробити жінку по-справжньому красивою.

Кадр з фільму "Мільйонерка" 1960 р
Кадр з фільму "Мільйонерка" 1960 р / Фото: Imdb.com

У 1984 році Софі Лорен випустила книгу під назвою "Жінка і краса". Видання миттєво стало бестселером. У книзі Лорен розповіла про своє життя і присвятила кілька глав своїй щоденній б'юті-рутині. Зірка вважала, що тільки дисципліна, здорове харчування, догляд за собою і прийняття себе і свого віку – основа життя.

Нічого не робить жінку більш красивою, ніж віра в те, що вона красива.

/ Фото: Imdb.com

Італійка поділилася з читачами книги головними секретами краси.

  1. Так, в харчуванні актриса все життя дотримувалася середземноморської дієти, щодня споживаючи не менше двох столових ложок оливкової олії. Її вона використовувала і для догляду за шкірою обличчя, а також додавала кілька ковпачків в гарячу ванну.
  2. Оливкову олію Софі використовувала і в догляді за волоссям, щотижня роблячи маски з допомогою цього інгредієнта.
  3. Актриса завжди рано лягає спати. За її словами, якісний сон – життєво необхідний для гарного самопочуття і зовнішності.
  4. Використовуючи декоративну косметику, Лорен дотримувалася природності, вміло підкреслюючи свої переваги. Так, зірка завжди виділяла очі, створюючи образ фатальної жінки.
  5. В одязі італійка вибирала елегантні наряди, які підкреслювали фігуру.
  6. А головний рецепт краси Софі Лорен – щастя. Сімейна ідилія, коханий чоловік, діти та онуки завжди залишалися для актриси центром її Всесвіту.

Читайте також: сміливий образ 84-річної Софі Лорен.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
MUST HAVE
Beauty-покупки вересня
Придбати
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Вибрати професійного косметолога
Як це краще зробити?
Лайфхак дня
Як підготуватися до подорожі на авто
Хакнути
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 вересня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Ніч в готелі на Мальдівах за мільйон гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як ми потрапили у місце, де знімали сцени з "Гаррі Поттера"
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Чек-лист вересня
10 речей, які треба встигнути зробити
Хочу дізнатися!
ТОР-5 фавориток редакції за звання Miss Ukraine-2021
Miss Ukraine-2021
1/2
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти