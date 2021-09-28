Найбільш незабутні образи іменинниці Бріжит Бардо

Легенда світового кінематографа Бріжит Бардо сьогодні святкує своє 87-річчя. Розповідаємо, про найбільш знакові образи актриси, ікони стилю і секс-символу свого часу

/ Фото: Imdb.com

Одна з найвідоміших французьких актрис в світі Бріжит Бардо святкує сьогодні 87-й день народження. Зірка відома не тільки культовими ролями, але і незабутнім стилем, відвертими образами в кіно і в житті, завдяки яким стала одною з головних секс-символів свого часу.

Кадр з фільму "Віва, Марія!" (1965) / Фото: Imdb.com

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Прогулянки в бікіні по набережній Круазетт, макіяж очей з котячими стрілками і легкий начіс – актриса задала моду на більш ніж півстоліття вперед. Ми ж вирішили розглянути найбільш знакові образи Бріжит Бардо в кіно.

Кадр з фільму "Ромовий бульвар" (1971) / Фото: Imdb.com

Фатальна жінка, Бардо могла одночасно випромінювати дівочу цноту і сексуальний магнетизм на межі тваринного інстинкту. Саме ці риси визначили її яскраву роль у фільмі "І Бог створив жінку" (1956) Роже Вадима. Картина стала передвісником сексуальної революції 1960-х, в якому зірка зіграла красуню з Сен-Тропе втягнуту в любовні інтриги трьох чоловіків.

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Кадр з фільму "І Бог створив жінку" (1956) / Фото: Imdb.com

Бріжит Бардо грала з модою, в її гардеробі можна знайти як гарні сукні, так і класичні тренчі, зшиті на замовлення костюми з рюшами. Свого часу знаменитість зачарувала публіку своїми пухкими губами, каскадом шикарних кучерів і жіночними вигинами тіла.

Кадр з фільму "І Бог створив жінку" (1956) / Фото: Imdb.com

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Її стиль копіювали сотні тисяч жінок по всій планеті, вона стала іконою французької Нової хвилі і навіки увійшла в історію світового кінематографа.

Кадр з фільму "Три кроки в маренні" (1968) / Фото: Imdb.com

За яку б роль не бралася актриса, вона у ту ж мить викликала запеклі суперечки своїм образом німфетки. Будь-то дочка іспанського революціонера в комедійному фільмі "Віва, Марія!" (1965), або реінкарнація знаменитого героя-коханця в "Якби Дон Жуан був жінкою" (1973).

Кадр з фільму "Віва, Марія!" (1965) / Фото: Imdb.com

За двадцятирічну кар'єру Бріжит Бардо знялася в 48 фільмах і записала близько 80 пісень. У 1970 році актриса була увічнена як перша офіційна особа національного символу свободи Франції, Маріанни.

Кадр з фільму "Якби Дон-Жуан був жінкою" (1973) / Фото: Imdb.com

Після завершення кар'єри Бріжит присвятила своє життя боротьбі за права тварин. Сьогодні зірка живе зі своїм чоловіком, політиком Бернаром д'Ормалем, на власному ранчо в Сен-Тропе, де займається фермерством, вирощуючи безліч тварин: коней, свиней, овець, кіз і кроликів.

/ Фото: Сьогодні

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