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Найкрасивіші сукні у кутюрній колекції Armani Privé (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 липня, 17:00
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У Парижі з розмахом проходить Тиждень високої моди сезону осінь 2022 року. Дивіться найшикарніші і найефектніші вбрання, в яких вже незабаром сяятимуть знаменитості
Armani Prive Fall 2022
Armani Prive Fall 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Petillant (злегка ігриста) або "блискуча" — так Джорджо Армані назвав свою осінню колекцію 2022 року від-кутюр. Дизайнер був вражений зйомкою стилізованого колориту нічних клубів міжвоєнного періоду 1920-х та 1930-х років. Вишуканість, чарівність того періоду були професійно адаптовані до сьогоднішнього світу.

Його вбрання звивистих кроїв, прозоро-багатошарові вечірні сукні, здавалося, натякають на кабаре-клуб з вечірками, а стилістика шоу нагадувала інтер'єр штаб-квартири бренду в Італії.

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У колекції Армані показав безліч жакетів, розшитих бісером, прикрашених стеклярусом, паєтками з квітковими гілочками темно-синього кольору, а також спідничні та брючні костюми. Ми ж у захваті від вечірніх суконь-бюстьє всіх різновидів, від тендітних та романтичних до мінімалістично-простих. Дивіться найкращі виходи на показі від кутюр Armani Privé.

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

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Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

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Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Armani Privé Fall 2022
Armani Privé Fall 2022

Дивіться фото з показу від-кутюр: перша в історії Chanel наречена plus-size, багато зелені та твід

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
Манікюр на літо 2022
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