5 ідей, з чим носити шубу в останній місяць зими

Вибираємо правильну модель шуби під певний образ. Розповідаємо разом із експертом, як і з чим носити шубу, щоб виглядати стильно

Як і з чим носити шуби / Фото: Колаж: Сьогодні

Яка ж зима без шуби. Адже цей предмет гардеробу є найтеплішим і найстильнішим атрибутом холодної пори року. В останній місяць зими особливо актуальні шуби не тільки тому, що настали найсильніші морозні дні, а й завдяки сезонним розпродажам. Зараз вони в розпалі і, погодьтеся, купити шубу за прийнятною ціною, та й ще встигнути приміряти її цього сезону – мрія.

У сезоні зима 2022 дизайнери і модні бренди продовжують відмовлятися від натурального хутра, зробивши ставку на екоматеріали. Шанувальники ж хутра вказують на неекологічність і неетичність виробництва екошуб, які можуть завдавати шкоди планеті в мільйони разів більше.

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Поки хайп та суперечки ведуться, ми розпитали дизайнера та власницю бренду хутряних виробів Allur Олену Люльку про те, із чим і як носити шубу. Не важливо, з якого матеріалу вона зроблена, пам'ятайте головне правило – на тлі шуби решта речей у вашому образі повинна залишатися максимально простою.

Із брюками

До класичного брючного костюма ідеально підійде пальто з обробкою з хутра. Це може бути комір та манжети з коротковорсового хутра: соболь, норка, каракуль, овчина. Аналогічний варіант можна знайти у виробах з екоматеріалів.

Дуже красиво виглядатиме кейп, шаль, накидка з короткохвильового хутра, а також довга полегшена дублянка. Колір вибирайте чорний, бежевий чи білий.

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/ Фото: пресслужба

Із сукнею в бохо-стилі

Під такий образ чудово підійдуть дублянки або накидки з довгохвильового хутра лами, альпаки, тиградо, яка, кідасії. Круто будуть виглядати приглушений, природний. При ходьбі це хутро так переливається, що ще більше підкреслює неповторний стиль бохо.

/ Фото: пресслужба

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Зі спортивним костюмом

Беріть приклад із голлівудських знаменитостей. Ріанна, Кім Кардаш'ян та Хейлі Бібер давно носять одяг для тренувань та кросівки разом із шикарними шубами. У такому варіанті головне не перестаратися – вибирайте однотонний спортивний костюм приглушених кольорів.

Варто відзначити, що носити шубу поверх спортивної цибулі – це класна ідея для створення стильного образу, але, якщо ви одягатимете шубу щоразу, йдучи на тренування, це доставить дискомфорт і виглядатиме дивно.

/ Фото: Getty Images

З джинсами

З джинсами-клеш краще виглядатимуть шуби середньої довжини, або з довгохвильового хутра. Таким чином у вас вдасться створити образи у стилі бохо. Укорочені варіанти шуб надягайте разом із джинсами прямого крою з високою талією. Для скінні моделей підійдуть короткошерсті хутряні вироби та дублянки.

/ Фото: пресслужба

З міні

Зі спідницями або сукні довжини міні спробуйте носити довгі шуби. Пам'ятаєте культовий образ Кері Бредшоу на першому побаченні з Містером Бігом? Тоді героїня "Сексу у великому місті" одягла шикарну довгу шубу поверх відвертої та сексуальної міні-сукні.

Або вибирайте моделі трохи нижче довжини спідниці. Так ви створите модний образ у стилі 1970-х.

/ Фото: Getty Images

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