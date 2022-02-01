5 ідей, з чим носити шубу в останній місяць зими

Яка ж зима без шуби. Адже цей предмет гардеробу є найтеплішим і найстильнішим атрибутом холодної пори року. В останній місяць зими особливо актуальні шуби не тільки тому, що настали найсильніші морозні дні, а й завдяки сезонним розпродажам. Зараз вони в розпалі і, погодьтеся, купити шубу за прийнятною ціною, та й ще встигнути приміряти її цього сезону – мрія.
У сезоні зима 2022 дизайнери і модні бренди продовжують відмовлятися від натурального хутра, зробивши ставку на екоматеріали. Шанувальники ж хутра вказують на неекологічність і неетичність виробництва екошуб, які можуть завдавати шкоди планеті в мільйони разів більше.
Поки хайп та суперечки ведуться, ми розпитали дизайнера та власницю бренду хутряних виробів Allur Олену Люльку про те, із чим і як носити шубу. Не важливо, з якого матеріалу вона зроблена, пам'ятайте головне правило – на тлі шуби решта речей у вашому образі повинна залишатися максимально простою.
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Із брюками
До класичного брючного костюма ідеально підійде пальто з обробкою з хутра. Це може бути комір та манжети з коротковорсового хутра: соболь, норка, каракуль, овчина. Аналогічний варіант можна знайти у виробах з екоматеріалів.
Дуже красиво виглядатиме кейп, шаль, накидка з короткохвильового хутра, а також довга полегшена дублянка. Колір вибирайте чорний, бежевий чи білий.
Із сукнею в бохо-стилі
Під такий образ чудово підійдуть дублянки або накидки з довгохвильового хутра лами, альпаки, тиградо, яка, кідасії. Круто будуть виглядати приглушений, природний. При ходьбі це хутро так переливається, що ще більше підкреслює неповторний стиль бохо.
Зі спортивним костюмом
Беріть приклад із голлівудських знаменитостей. Ріанна, Кім Кардаш'ян та Хейлі Бібер давно носять одяг для тренувань та кросівки разом із шикарними шубами. У такому варіанті головне не перестаратися – вибирайте однотонний спортивний костюм приглушених кольорів.
Варто відзначити, що носити шубу поверх спортивної цибулі – це класна ідея для створення стильного образу, але, якщо ви одягатимете шубу щоразу, йдучи на тренування, це доставить дискомфорт і виглядатиме дивно.
З джинсами
З джинсами-клеш краще виглядатимуть шуби середньої довжини, або з довгохвильового хутра. Таким чином у вас вдасться створити образи у стилі бохо. Укорочені варіанти шуб надягайте разом із джинсами прямого крою з високою талією. Для скінні моделей підійдуть короткошерсті хутряні вироби та дублянки.
З міні
Зі спідницями або сукні довжини міні спробуйте носити довгі шуби. Пам'ятаєте культовий образ Кері Бредшоу на першому побаченні з Містером Бігом? Тоді героїня "Сексу у великому місті" одягла шикарну довгу шубу поверх відвертої та сексуальної міні-сукні.
Або вибирайте моделі трохи нижче довжини спідниці. Так ви створите модний образ у стилі 1970-х.
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