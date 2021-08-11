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СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

З чим носити білі джинси: 10 порад на прикладі зірок (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
11 серпня, 16:13
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Правильно обрані джинси – основа базового гардероба. Розповідаємо, як і з чим поєднувати їх білий варіант, щоб виглядати елегантно і стильно
/ Фото: instagram.com/haileybieber, instagram.com/camilacoelho

Білі джинси – абсолютний мастхев міжсезоння. Найголовніше – знайти якісні, з хорошою посадкою і правильним кроєм. З їх допомогою можна не тільки урізноманітнити гардероб, а й приховати недоліки фігури .

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Так, білі джинси прямого крою з завищеною талією відмінно подовжать ноги. Власниці вузьких стегон і широких плечей гармонійно виглядатимуть в таких фасонах джинс, як бойфренди і mom. Кльош приховає надлишок на талії і витягне образ дівчат невисокого зросту.

Ми підібрали 10 найстильніших модних прийомів, як носити джинси, щоб не стати жертвою моди.

Біла сорочка

Дженніфер Лопес, Роузі Хантінгтон-Вайтлі і Кайя Гербер давно віддають перевагу світлим відтінкам. Беріть приклад з зірок, надягайте бавовняну білу сорочку до білих джинсів, щоб створити лаконічний і стильний образ. Ідеально до такого луку підійдуть трендові босоніжки з квадратним носком, тонкий шкіряний пояс і сумки нюдових відтінків.

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Нашарування

Найоригінальніший прийом поєднання сорочок з джинсами ми підгледіли у колишнього редактора Vogue Юлії Пелипас, яка любить носити відразу кілька сорочок разом. Однотонні або з плавним перетіканням кольору від світлого до темного – на ваш вибір.

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Чорний верх – білий низ

Хоч Меланія Трамп і не справлялася з роллю першої леді Америки, погодьтеся, виглядала вона завжди стильно. Місяць тому фотографи зняли її на шопінгу з сином. Для походу по магазинах дружина Трампа вибрала класичні білі джинси прямого крою з шовковою чорною блузкою. Образ як завжди елегантний, а правило "чорний верх – білий низ" відмінно спрацювало.

Смужка

Бавовняна оверсайз сорочка в смужку і кольорові сандалі на платформі якнайкраще зроблять образ з білими джинсами модним. Беріть приклад з модної журналістки Елісон Уолш, яка в свої 50+ не боїться експериментувати зі стилем. Зверніть увагу і на варіанти сорочок в різнокольорову смужку, які в тренді кілька сезонів.

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Блуза в етно стилі

Замініть класичну блузку на її варіант в етно стилі. Носити таку річ можна не тільки на національні свята, а й щодня в офіс, і на прогулянку з друзями. Остерігайтеся традиційних кольорів вишиванок (червоного і чорного) в орнаменті блуз. У поєднанні з білими джинсами такий образ може асоціюватися з артистами народних ансамблів.

Яскравий топ

Додати образу з білими джинсами яскравості допоможуть топи. Кольорові, з анімалістичними і квітковими принтами, неонових відтінків, незвичайним кроєм і розрізами – маса варіантів.

Чорна майка

Проста чорна майка в поєднанні з білими джинсами – ще одна варіація на тему темного верху і світлого низу. Якщо простота вам не до смаку, доповніть такий лук масивними прикрасами.

Жакет і сандалі

Найважче в міжсезоння – вибрати одяг, в якому комфортно можна пережити різкі перепади температур. Коли вранці на вулиці +14С, а вдень стовпчик термометра сягає +30С, надягайте до білих джинсів піджак. У такий спосіб не замерзнете по дорозі в офіс, а в обід, знявши піджак, зможете прогулятися в легкій блузі або сорочці. Із взуття краще вибирайте сандалі. Вони додадуть образу трендовості.

Светр з принтами

Ми давно заздримо відмінній фігурі моделі Ізабель Гулар, але і з цікавістю спостерігаємо за її стилем. Білі джинси зірка пропонує носити з яскравим в'язаним светром і еспадрільями. Не можемо не погодитися.

Зима

Поки на дворі літо, важко замислюватися про холод. Вкладаючи гроші в певну річ, варто подумати, з чим ви будете її носити. Багато хто боїться носити білі джинси взимку, вважаючи їх непрактичними. Ми з цим не згодні. Купивши таку пару влітку, їх можна носити з усіма светрами, лонгслівами і худі. Беріть приклад з моделі Коко Роша.

Дивіться ролик про не звичайні джинсах :

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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