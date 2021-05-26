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З чим носити білі брюки влітку? Ми знайшли 8 безпрограшних поєднань

Сьогодні, 19:20

І що приємно – більшість із них вже є у вашому гардеробі!

Складно уявити річ більш універсальну, ніж стильні білі брюки. Вранці їх можна вдягнути з піджаком і вирушити на роботу. В обідню перерву – попліткувати з подружками за ланчем і келихом просекко. А ввечері показати, що під піджаком у вас взагалі-то сексуальний топ халтер, і ви готові відриватися.

Якщо білі штани вже є, залишилося продумати кілька модних аутфітов для літа 2021-го. Ну а якщо ви досі вагалися, ця добірка розвіє всі сумніви. Розповідаємо, з чим носити білі брюки в новому сезоні, і ділимося фото надихаючих образів.

Білі брюки + яскравий блейзер

Із будь-якими насиченими відтінками і принтами білі штани поєднуються навіть краще за джинси. Абсолютні тренди цього літа – зебровий принт, рожевий і зелений колір.

Фото: instagram.com/paulina_chmielecka

Фото: instagram.com/storets

Білі брюки + боді з вирізами

Про модні вирізи ви точно вже чули. Не просто ж так найкращі сукні "Оскара" оголювали витончені талії зіркових гостей? Боді з пікантними вирізами – ще один спосіб додати до свого вбрання перчинку.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Фото: instagram.com/lidiamedina

Білі брюки + тільник

Тренди приходять і йдуть, а тільник залишається. Власне, білі штани теж. Чудовий привід надіти ці дві культові речі разом. Додайте солом'яний шопер або сумку-багет, взуйте човники і довершіть образ актуальними окулярами cat eye. Bonjour de Paris!

Фото: instagram.com/mariellehaon

Фото: instagram.com/fusunlindner

Білі брюки + білий верх

Улюблений прийом моделі Розі Хантінгтон-Вайтлі та дизайнерки Вікторії Бекхем. Політ фантазії тут нічого не обмежує – піджак, сорочка або футболка виглядатимуть однаково круто. До речі, не переживайте, якщо відтінки білого не збігаються: так навіть цікавіше.

Фото: instagram.com/rosiehw

Фото: instagram.com/fannystaaf

Білі брюки + кардиган

Взимку ми куталися в теплі вовняні кардигани, а в літні вечори зігріваємося легкими трикотажними. Обирайте oversize-варіант, укорочений або, навпаки, по фігурі. Останній можна заправляти в штани і носити як топ.

Фото: instagram.com/carodaur

Фото: instagram.com/hannahlewisstylist

Білі брюки + твідовий жакет

Щоб образ був сучасним і не додавав віку, урізноманітьте його грайливими аксесуарами. Для контрасту туфлі на підборах краще замінити кедами, масивними кросівками або лоферами. Також замість брюк підійдуть щільні білі легінси – комфортно і стильно.

Фото: instagram.com/leoniehanne

Фото: instagram.com/lottiebown

Білі брюки + акцентний топ

Про халтер ми вже нагадали. Інші альтернативи – топи-бюстьє сміливих кольорів і фактур, укорочені блузи з рукавами-ліхтариками і провокаційні бралети. У таких від вас буде неможливо відірвати очей.

Фото: instagram.com/a.outfit.diary

Фото: instagram.com/rachelward_e

Білі брюки + сукня

Чудово пасуватиме лаконічна з високим розрізом, сукня-сорочка або туніка на застібках. Якщо віддаєте перевагу другому або третьому варіанту, не застібайте ґудзики нижче талії. Тоді з брюками вийде максимально модний дует.

Фото: instagram.com/blaireadiebee

Фото: Pinterest

Також ми знайшли 7 ідеальних пар взуття на літо – під сукню, джинси і костюм.

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