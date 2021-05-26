З чим носити білі брюки влітку? Ми знайшли 8 безпрограшних поєднань
І що приємно – більшість із них вже є у вашому гардеробі!
Складно уявити річ більш універсальну, ніж стильні білі брюки. Вранці їх можна вдягнути з піджаком і вирушити на роботу. В обідню перерву – попліткувати з подружками за ланчем і келихом просекко. А ввечері показати, що під піджаком у вас взагалі-то сексуальний топ халтер, і ви готові відриватися.
Якщо білі штани вже є, залишилося продумати кілька модних аутфітов для літа 2021-го. Ну а якщо ви досі вагалися, ця добірка розвіє всі сумніви. Розповідаємо, з чим носити білі брюки в новому сезоні, і ділимося фото надихаючих образів.
Із будь-якими насиченими відтінками і принтами білі штани поєднуються навіть краще за джинси. Абсолютні тренди цього літа – зебровий принт, рожевий і зелений колір.
Про модні вирізи ви точно вже чули. Не просто ж так найкращі сукні "Оскара" оголювали витончені талії зіркових гостей? Боді з пікантними вирізами – ще один спосіб додати до свого вбрання перчинку.
Тренди приходять і йдуть, а тільник залишається. Власне, білі штани теж. Чудовий привід надіти ці дві культові речі разом. Додайте солом'яний шопер або сумку-багет, взуйте човники і довершіть образ актуальними окулярами cat eye. Bonjour de Paris!
Улюблений прийом моделі Розі Хантінгтон-Вайтлі та дизайнерки Вікторії Бекхем. Політ фантазії тут нічого не обмежує – піджак, сорочка або футболка виглядатимуть однаково круто. До речі, не переживайте, якщо відтінки білого не збігаються: так навіть цікавіше.
Взимку ми куталися в теплі вовняні кардигани, а в літні вечори зігріваємося легкими трикотажними. Обирайте oversize-варіант, укорочений або, навпаки, по фігурі. Останній можна заправляти в штани і носити як топ.
Щоб образ був сучасним і не додавав віку, урізноманітьте його грайливими аксесуарами. Для контрасту туфлі на підборах краще замінити кедами, масивними кросівками або лоферами. Також замість брюк підійдуть щільні білі легінси – комфортно і стильно.
Про халтер ми вже нагадали. Інші альтернативи – топи-бюстьє сміливих кольорів і фактур, укорочені блузи з рукавами-ліхтариками і провокаційні бралети. У таких від вас буде неможливо відірвати очей.
Чудово пасуватиме лаконічна з високим розрізом, сукня-сорочка або туніка на застібках. Якщо віддаєте перевагу другому або третьому варіанту, не застібайте ґудзики нижче талії. Тоді з брюками вийде максимально модний дует.
Також ми знайшли 7 ідеальних пар взуття на літо – під сукню, джинси і костюм.
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