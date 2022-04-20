Ruslan Baginskiy випустив патріотичні бейсболки, щоб зібрати гроші для фонду Притули

Український дизайнер, головні убори якого носять голлівудські зірки, випустив патріотичну колекцію бейсболок. Усі гроші від продажів відправлять на підтримку ЗСУ

Бейсболки, які увійшли до нового дропу Ruslan Baginskiy / Фото: Колаж: Сьогодні

Руслан Багінський, один із найвідоміших у світовій модній індустрії вітчизняних дизайнерів, запустив спеціальний дроп, що складається з двох бейсболок блакитного та жовтого кольорів.

У своєму офіційному Instagram-акаунті бренд зазначив, що кольори прапора України стали символом свободи, мужності, хоробрості та рішучості.

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Кепки було створено в Україні під час війни. На кожному виробі є вишитий прапор України.

Команда бренду обіцяє, що всі кошти, отримані від продажу дропу, будуть спрямовані на підтримку захисників нашої країни.

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Мода має силу об'єднувати людей та дозволяє демонструвати свою позицію без слів. Будьте мужні, як Україна. Купуючи бейсболку, ви вболіваєте за Україну, – каже команда бренду.

Бейсболки, які увійшли до нового дропу Ruslan Baginskiy / Фото: Сьогодні

Команда бренду обіцяє передати гроші до благодійного фонду Сергія Притули. Креативники зазначають, що ця організація збирає та оперативно реагує на потреби територіальної оборони, Збройних сил України, Національної гвардії та інших військових підрозділів.

Бейсболки, які увійшли до нового дропу Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

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Купити бейсболки можна на сайті бренду. Вартість однієї становитиме 190 доларів.

Бейсболки, які увійшли до нового дропу Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Раніше ми розповідали, де купити речі українських брендів та допомогти ЗСУ.