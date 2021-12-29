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Рожеві щоки та олівець на губах: найгарячі тенденції макіяжу 2022 року

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
29 грудня, 14:19
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Губи в стилі "привіт з 2000-х" та графічна підводка для очей знову в тренді
Тенденції макіяжу 2022 року
Тенденції макіяжу 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми говорили про наймодніші стрижки, кольори та укладання 2022 року, тепер обговоримо макіяж. Адже настає Новий рік, і дівчата з нетерпінням чекають яскравих святкових днів та мейку.

За час 2-річної пандемії ми не завжди мали змогу показати себе у всій красі. Але ж бажання було! Багато хто почав опановувати мистецтво пензлика і тіней дома, переглядаючи ролики в YouTube. Експерти стверджують, що дух безсоромного експериментування у макіяжі буде з нами весь 2022 рік. Тому сміливо відмовляємося від нейтральних відтінків і вибираємо продукти з яскравими кольорами та сяючими блискітками.

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ТОП-4 тенденцій у макіяжі 2022 року

Блискітки та наклейки

Репліка з образів Зендаї з використанням грубого підходу з блискітками та додаванням кумедних наклейок зі стразами. Не пробували? Час починати.

Y2K накладені губи

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Ця тенденція почалася поступово вже на початку цієї осені та плавно переходить у 2022 рік. Теплий коричневий або рожево-ліловий олівець для губ, доповнений ніжно-рожевим блиском. Забуваємо про солодкий макіяж на обличчі, наголошуємо на губах. Дозвольте вашій шкірі дихати та вітайте природне сяйво з мінімальним тональним кремом.

Графічна підводка для очей

За цю тенденцію можна подякувати підростаючому поколінню. Зовнішній вигляд, натхненний поколінням Z, заявляє, що немає меж досконалості та стрілкам. Нанесіть своє улюблене підведення для очей для несподіваного подвійного погляду.

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Рум'яні щоки

Незважаючи на те, що останні два роки були досить похмурими, не дивно, що багато хто з нас намагається знайти радість і колір скрізь, де тільки можна. Насичені рум'яна швидко стали популярною тенденцією, і гуру краси TikTok використовують продукти для щік рожевого та пурпурного відтінків, щоб створити естетику мультяшної дівчини.

Також вам буде цікаво, як серіал "Ейфорія" та покоління Z створили новий тренд у макіяжі.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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