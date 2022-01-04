Дивіться: героїні "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Парк знялися у шикарній фотосесії

Актриси блиснули в образах від Giambatista Valli, Richard Quinn, Simone Rocha та Vera Wang

Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Найкращі подруги на екрані та за кадром Лілі Коллінз та Ешлі Парк, відомі образами Емілі та Мінді з серіалу "Емілі в Парижі", який потрапив у немилість українців, знялися у чудовій фотосесії та розповіли про свою дружбу.

Головні актриси серіалу Лілі Коллінз та Ешлі Парк – не лише друзі на екрані, а й у реальному житті. Дівчата зізналися, що їхня дружба навчила вірити в себе так, як вони ніколи не думали, що зможуть.

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Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Ешлі – друг, який змушує вас відчувати, що достатньо бути собою. Вона дає вам те, що вам потрібно, коли ви навіть цього не знаєте.

– каже Лілі.

Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

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Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Акторка розповіла, що другий сезон серіалу дуже сконцентрований на дружбі головних героїнь. Адже Мінді підтримуватиме свою подругу, як ніколи.

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Емілі зрештою справді оцінить свою дружбу. І в другому сезоні вона схиляється до жіночої дружби, і це те, чого я дуже хотіла від неї досягти.

Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

У новій фотосесії акторки демонструю образи від Giambatista Valli, Richard Quinn, Simone Rocha і Vera Wang.

Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Героїні "Емілі в Парижі" на січневій обкладинці британського GLAMOUR / Фото: glamourmagazine.co.uk

Нагадаємо, що нещодавно Лілі Коллінз знялася у гарній фотосесії, але її захейтіли