Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Порожній палац, море квітів і наречена: так пройшов самий незвичайний показ Chanel (відео)

Сьогодні, 16:51

До показу приєдналися Пенелопа Крус, Лілі-Роуз Депп, Маріон Котійяр та інші зірки

Ще одне fashion шоу під час пандемії відбулося. Chanel представили колекцію Haute Couture сезону весна/літо 2021 Гран-Палі.

У якості глядачів були присутні тільки амбассадорки модного будинку: Пенелопа Крус, Лілі-Роуз Депп, Маріон Котійяр, Ванесса Параді, Ізіа Іжлен та інші.

Показ Chanel
Показ Chanel
Фото: Скріншот з YouTube

Моделі спустилися по сходах Гран-Палу і далі крокували між арок, прикрашених гірляндами з квітів і лампочок. Весь антураж нагадував чарівне весілля. І правда, в кінці показу з'явилася модель у весільній сукні. Але про це пізніше.

Читайте також:
Містика та середньовіччя: подивіться на нову колекцію модного дому Dior (відео)

У цій колекції Віржіні Віар зробила акцент на об'ємних спідницях, болеро з оборками та приталених жилетах. Наряди деталізовані текстурами і вишивкою. В очі кидається твід, без якого важко уявити одяг Chanel.

Фото: Chanel
Фото: Chanel
Фото: Chanel

Моделі пройшлися через весь зал і зайняли місця на стільцях біля знаменитостей. Як це все виглядало, дивіться у відео:

Раніше ми розповідали, як пройшов чоловічий показ Louis Vuitton під час пандемії .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
стиль Chanel показ мод
Реклама

Новини партнерів

Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту
Кто она модель, ради которой футболист бросил свою невесту

Популярні статті

Сьогодні, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Сьогодні, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

Вчора, 15:16Смачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

Вчора, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Вчора, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Вчора, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Вчора, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Вчора, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Вчора, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Вчора, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Вчора, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Вчора, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Вчора, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Вчора, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

Новини партнерів

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
С ума сойти: Каменских опубликовала обнаженное селфи
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Самые шикарные дамы сердца игроков "Динамо" на отдыхе
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
Пять зодиакальных пар, которые обречены на вечное счастье
В РФ при загадочных обстоятельствах не стало известного артиста
В РФ при загадочных обстоятельствах не стало известного артиста
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти