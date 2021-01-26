Порожній палац, море квітів і наречена: так пройшов самий незвичайний показ Chanel (відео)

До показу приєдналися Пенелопа Крус, Лілі-Роуз Депп, Маріон Котійяр та інші зірки

Ще одне fashion шоу під час пандемії відбулося. Chanel представили колекцію Haute Couture сезону весна/літо 2021 Гран-Палі.

У якості глядачів були присутні тільки амбассадорки модного будинку: Пенелопа Крус, Лілі-Роуз Депп, Маріон Котійяр, Ванесса Параді, Ізіа Іжлен та інші.

Показ Chanel Фото: Скріншот з YouTube

Моделі спустилися по сходах Гран-Палу і далі крокували між арок, прикрашених гірляндами з квітів і лампочок. Весь антураж нагадував чарівне весілля. І правда, в кінці показу з'явилася модель у весільній сукні. Але про це пізніше.

У цій колекції Віржіні Віар зробила акцент на об'ємних спідницях, болеро з оборками та приталених жилетах. Наряди деталізовані текстурами і вишивкою. В очі кидається твід, без якого важко уявити одяг Chanel.

Фото: Chanel

Фото: Chanel

Фото: Chanel

Моделі пройшлися через весь зал і зайняли місця на стільцях біля знаменитостей. Як це все виглядало, дивіться у відео:

Раніше ми розповідали, як пройшов чоловічий показ Louis Vuitton під час пандемії .

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