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Відпочинок за мотивами серіалу: 2 оригінальні ідеї для шанувальників "Ходу королеви" та "Бріджертонів"

Сьогодні, 16:28

Насолодитися атмосферою улюбленого серіалу в реальності коштує недешево

У шанувальників нашумілих серіалів "Хід королеви" та "Бріджертони" серце почало битися швидше після прочитання заголовку. І це й не дивно, бо потрапити у серіал в реальності — це мрія, навіть якщо це тематичний орендований номер.

Розпочнемо з серіалу "Хід королеви"

Його вже більшість встигли подивитися, але пожити в ньому у форматі реальності — точно ні!

Тематичний номер із серіалу з Бет Хармон знайдете в готелі 21C міста Лексінгтон, що в штаті Кентуккі. Дизайн номеру — у найкращих традиціях 60-х років в салатового відтінку. Антикварні меблі, запах яких увібрав у себе всю історію через роки! Все, як любила Бет.

Номер в 21С
Номер в 21С
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

І головне — побільше шахів, вони тут всюди! Наприклад, на шпалерах, які вдало передають концепцію кімнати та задум дизайнерів, адже вони хотіли показати, що любов до шах у головної героїні у крові.

Тематичний номер серіалу "Хід королеви"
Тематичний номер серіалу "Хід королеви"
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com

А також на столі, де й можна зіграти партію (і навіть придбати шахи).

Не обійшлося і без настільної дошки на стелі. Це родзинка номеру, на яку й мріють поглянути шанувальники серіалу лежачи на ліжку ввечері!

Шахова дошка
Шахова дошка
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

Знайдете також хаотично розкидані копії журналу Chess Review в номері, і не без напоїв алкогольного формату, які любила головна героїня! Мінібар у номері також присутній.

Алкогольні пропозиції номеру
Алкогольні пропозиції номеру
Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

Словом, креаторам, які надихнулися серіалом, вдалося все ж створити схожу оселю, яка б сподобалася Бет Хармон у другому сезоні.

Ціна номеру за ніч на 2 людини близько 234 доларів.

Гостям також дарують бонусом путівник Бет Хармон, де прописані популярні локації з серіалу, які можна знайти в Лексінгтоні.

Перейдемо до "Бріджертонів"

Тематичну пропозицію знайдете у готелі Лондона Lanesborough. Вона не менш цікава від попередної, але дорожча вдвічі. Поціновувачам стрічки пропонують два пакети пропозицій.

Готель Lanesborough
Готель Lanesborough
Фото: https://www.hospitalitynet.org/announcement/41005356/the-lanesborough.html

Перший — "Живи як Бріджертон", який включає в себе проживання в номері люкс на 1 ніч. Дизайн номеру розкішний, як і в серіалі, тож wow-ефекту бути. Хто бачив кадри "Бріджертонів" — зрозуміє.

Спальня
Спальня
Фото: https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/

У цей пакет також входить англійський сніданок — звісно, вам принесе його дворецький у ліжко. До речі, персональний дворецький — одна із родзинок цієї пропозиції. Але це ще не все! Вам також запропонують випити чаю після обіду на двох у Гайд-Парку.

Але найбільше що перенесе вас у атмосйеру— екскурсія з шофером місцями Лондона, і не тільки тими, які є у серіалі. Наприклад, побачите будинок Бріджертона в Грінвічі та палац королеви Шарлотти.

Ціна такої пропозиції — від 456 фунтів (17 784 гривні).

Другий пакет "Підготовка до соціального сезону", і коштує він дорожче попереднього! Тому що в цю пропозицію включено не тільки люксовий номер, від якого захоплює подих, а й процедури краси.

Номер люкс в Lanesborough
Номер люкс в Lanesborough
Фото: https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/

Як щодо послуги манікюру на двох чи процедур для обличчя? Але якщо вас й це не зацікавило, то заняття з оформленням квітів та уроки етикету ви точно оцінити! Сюди ще включений сніданок та полуденок на двох, або ж ви можете обрати атмосферний пікнік у Гайд-Парку.

Послуги цілодобового дворецького, доступ до клубу і спа-центру готелю також входить у пакет. І як приємний бонус готель пропонує необмежену кількість фільмів та музики на замовлення.

Ціна такої пропозиції за день — від 571 фунтів (22 269 гривень).

Якщо ви любите ексклюзивний відпочинок (як у попередніх готелях), але виїхати за кордон для вас проблематично, вам буде цікаво протестувати політ над Києвом від МАУ. Компанія запустила продаж квитків на другий унікальний рейс, де ви зможете побачити безкрає Дніпро на висоті 900 метрів та насолодитися маршрутом у напрямку Чорнобиля. І, звісно, почути цікаві історії від екскурсоводів, якими стануть пілоти МАУ. Детальнішу інформацію про політ, що відбудеться 13 березня, дізнайтеся за посиланням.

А також не пропустіть репортаж про екскурсію над Києвом у рубриці NO STRESS.

Раніше ми розповідали, чому серіал "Бріджертон" влаштував справжній бум.

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відпочинок серіали готелі Гамбіт королеви Бріджертони NO STRESS
Джерела: https://www.21cmuseumhotels.com , https://www.21cmuseumhotels.com/ , https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/ , https://www.hospitalitynet.org/announcement/41005356/the-lanesborough.html
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