Прощаючись з літом: 5 нових ароматів для боротьби з осінньою депресією

Здається, ще вчора ми знемагали від спеки в +35, а сьогодні ввечері вже кутаємось в кардигани. Ппережити наближення холодів вам допоможе правильно обраний парфум

/ Фото: пресслужба

Офіційно до кінця літа залишилося всього три тижні. Поки ми з сумом дивимося на календар, спробуємо хоч трохи продовжити жаркий сезон завдяки парфумам, які впливають на нашу привабливість.

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Квіткові запахи троянди, гарденії, солодкої ванілі, аромати, які зігріють і нагадають про літо. Саме такі, які з'являться в магазинах вже в вересні, – в нашому огляді.

Nina Ricci Nina Extra Rouge

У 2006 році модний будинок Nina Ricci вперше випустив аромат під назвою Nina у флаконі у формі яблука і, звичайно ж, із знаковою акордом карамелізованого яблука. З тих пір парфум назавжди підкорив серця багатьох прихильниць.

В 2021-му компанія представила Nina Rouge з нотами цитрусових, малини, гарденії і квітки імбиру, акордом бурбонської ванілі і хрусткої карамелі. Варто спробувати!

/ Фото: пресслужба

Carolina Herrera Superstar

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Carolina Herrera продовжує зоряний успіх аромату, амбасадором якого стала модель Карлі Клосс. Новий Superstar представлений в срібному флаконі і має індивідуальний дизайн – легендарну туфельку Good Girl, а упакований в срібну коробку з принтом в стилі зебри.

На створення лімітованої колекції класичного аромату, парфумерів Луїз Тернер і Квентіна Біша надихнула дуальність сучасної жінки.

/ Фото: пресслужба

Miss Dior Rose N'Roses

Жіночий квітковий аромат вперше був створений знаменитим парфумером Франсуа Демаші. Він присвячений королеві квітів – троянді. Саме цю квітку обожнював сам Крістіан Діор, присвятивши їй не одну колекцію одягу.

Аромат розкривається акордом герані, солодкого італійського мандарина і бергамота. Ноти серця – дамаська і грасска троянди, а завершують його ніжний шлейф білого мускусу.

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/ Фото: пресслужба

Gucci Flora Gardenia

Рок-н-рол і всесвіт квітів – навколо цих двох тем креативний директор Gucci Алессандро Мікеле вибудовував концепцію нового аромату Flora Gorgeous Gardenia. Запросивши на роль амбасадора Майлі Сайрус, Мікеле вирішив поєднати, здавалося б, зовсім різні речі – зухвалість артистки і ніжні квіти.

Головна нота аромату – квітка білої гарденії, яка поєднується з абсолютом жасмину, квіткою груші, і коричневим цукром.

/ Фото: пресслужба

Guerlain Aqua Allegoria Rosa Rosa

Кожен сезон парфумер Тьєррі Вассер відвідує Калабрію в Італії, де виробляють кращий бергамот в світі – відправну точку колекції Guerlain Aqua Allegoria. Як зрозуміло з назви парфуму Rosa Rosa, головна героїня аромату – троянда, яка поєднується в композиції з чорною смородиною, лічі, фрезією, мандарином, і, звичайно, бергамотом.

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До слова, Guerlain направляють величезну кількість коштів від продажу аромату на порятунок диких бджіл, які на сьогодні знаходяться на межі зникнення. Саме завдяки цим комахам, парфумери отримують цінні інгредієнти, а людство не тільки квіти, а й урожай.

/ Фото: пресслужба

Дивіться відео про українських парфумерія :

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