Продовжити життя: як носити новорічні наряди кожен день і куди завгодно

Повсякденний одяг теж може бути барвистим, але при цьому доречним

Незважаючи на складну ситуацію у світі, в цьому році не обійшлося без гучних вечірок на зимові свята. Багато хто з нас купував яскраві вбрання, які, як часто трапляється, після завершення новорічних свят так і залишаються назавжди лежати на полицях.

Але за часів усвідомленого споживання, коли бренди випускають одяг із перероблених матеріалів, купувати річ на один раз – поганий тон. Тому ми підготували кілька варіантів того, як інтегрувати вбрання "на вихід" в щоденний гардероб і продовжити йому життя.

Сукня по фігурі відмінно впишеться навіть у зимовий базовий гардероб, якщо замінити строгий і ошатний піджак на комфортний і теплий худі.

Фото: "Сегодня"

Козаки з деніму додадуть образу ще більшої розслабленості і стилю. А на випадок особливих холодів сміливо доповнюйте лук трендом цього сезону – пухнастими і об'ємними рукавицями, які точно захистять вас від холоду.

Кінець самого казкового періоду року зовсім не означає, що свята закінчуються, а разом з ними і яскраві образи. Повсякденні вбрання теж можуть бути барвистими, але при цьому комфортними і доречними.

Фото: "Сегодня"

До червоного боді, купленого напередодні новорічної вечірки, можна додати вовняну спідницю міді, модне пончо і ботильйони. Доповнити образ допоможуть аксесуари, проте краще віддавати перевагу мінімалістичним кольє і сережкам, щоб образ не був перевантаженим.

Напевно у кожного знайдеться светр грубої в'язки, кросівки і кепка. Ці елементи – найпростіший і дієвий спосіб розбавити святковий образ. Головне – правильне поєднання кольорів і баланс.

Фото: "Сегодня"

Наприклад, чорно-білий образ ідеально розбавить светр ніжного лавандового кольору, а баланс допоможе зберегти мікс елегантної сукні з кросівками.

Навіть найяскравішу комбінацію можна стилізувати для повсякденних завдань. Об'ємна, але приталена туніка з високим горлом і високі чоботи на низькому ходу ідеально впораються з поставленим завданням, зробивши образ стильним і теплим. Модна сумка на ланцюжку ідеально впишеться в колірну гамму образу і завершить його.

Фото: "Сегодня"

Але один новорічний образ все таки варто залишити, хто знає, які несподівані вечора та події приготував для вас новий рік. Зрештою, ніхто не забороняє зайвий раз вбратися, якщо цього вимагає душа.

Фото: "Сегодня"

У нашому варіанті це святкова сукня, шуба зі штучного хутра, чоботи на шпильці і вельми незвичайні рукавички.

Раніше ми розповідали, як правильно поєднувати наймодніші кольори 2021 року за версією Pantone.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися