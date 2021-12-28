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Природа щедро обдарувала: дочка Кейт Мосс знялася у рекламі Ermanno Scervino

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
28 грудня, 13:52
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Лілу Мосс фотографував культовий дует фотографів Луїджі Мурену та Янго Хензі
Дочка Кейт Мосс знялася у рекламі Ermanno Scervino
Дочка Кейт Мосс знялася у рекламі Ermanno Scervino / Фото: Колаж: Сьогодні

Дочка британської супермоделі Кейт Мосс, яка знову увійшла до рейтингу найкращих моделей 2021 року, Ліла Мосс очолила новий рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino. Дівчина знялася для рекламної кампанії весняно-літньої колекції бренду.

19-річна Ліла з'явилася на знімках у сміливих образах, що складаються з сукні з пір'ям, штанів, бра та коротких шортів. Кокетливі аутфіти дочки 57-річної легенди моди доповнювали аксесуари нової колекції.

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Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino
Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

Ліла Мосс позувала в Мілані перед об'єктивом культового дуету фотографів Луїджі Мурену і Янго Хензі.

Ода волі, емансипації та жіночності у всій красі.

— описала рекламний кампейн італійська марка.

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Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino
Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino
Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino
Ліла Мосс очолила рекламний кампейн італійського будинку моди Ermanno Scervino / Фото: instagram.com/ermannoscervino/

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Під фото моделі на офіційній сторінці Ermanno Scervino в Instagram фоловери не пошкодували слів захоплення: "Така ніжна, жіночна, закохана!", "Не для всіх, але красиво!", "Ідеальна" .

Нагадаємо, що нещодавно дочка Мадонни знялася у провокаційній фотосесії, яку розкритикували у Мережі.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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