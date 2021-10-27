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Геловін 2021

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Модниці та лиходійки: зачіски на Геловін 2021, які варто повторити

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
27 жовтня, 19:13
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Ким би ви не перетворилися на свято магії та чаклунства, головне питання – а що робити з волоссям турбує багатьох. Розповідаємо, яку зачіску краще вибрати
Найкрасивіші зачіски на Геловін 2021
Найкрасивіші зачіски на Геловін 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Для тих із вас, хто займається плануванням Геловіну 2021 в останню хвилину, коли справа стосується макіяжу або вибору костюма гідного Instagram, вибір зачіски може виявитися непростим завданням.

Хороша новина полягає в тому, що існує безліч зачісок та укладок, які, на нашу думку, самі можуть вважатися костюмами. Наприклад, у стилі 2000-х, ретро-зачіски як у Одрі Хепберн чи образи кіногероїв.

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Зараз, коли офіційно розпочався сезон жахів, ми склали список з кількох зачісок, які стануть ідеальним доповненням до будь-яких простих костюмів на Геловін.

Хвіст Аріани Гранде у стилі ляльки Барбі

Нарядіться на Геловін як справжня Барбі. Цей стиль легко наслідувати, його головним елементом є гладкий, високий хвіст з підкрученими кінцями. Беріть приклад із Аріани Гранде. Співачка давно та успішно експлуатує образ улюбленої ляльки дитинства.

Зачіска як у Аріани Гранде
Зачіска як у Аріани Гранде / Фото: instagram.com/arianagrande

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Пучок Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані"

Культова роль Одрі принесла їй як славу, так і навіки вписала її в історію кінематографа. Через 60 років після виходу картини ми не перестаємо надихатися стилем героїні Холлі Голайтлі.

Зачіска Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані"
Зачіска Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані" / Фото: Imdb.com

Повторити таку зачіску досить просто. Зав'яжіть хвіст прямо на маківці, кінчики переміщаємо вперед і заколюємо. Півколо, яке утворилося, розподіляємо і заколюємо невидимками так, щоб воно пишно виглядало. Зверху приколюємо тіару.

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Каре Уми Турман у фільмі "Кримінальне чтиво"

Цей образ сподобається вам своєю простою та порівняльною швидкістю перетворення. Щоб з'явитися на вечірці на честь Геловіну в образі Мії Уоллес досить просто одягнути білу сорочку, чорні штани та чорну перуку зі стрижкою каре.

Зачіска Уми Турман з фільму "Кримінальне чтиво"
Зачіска Уми Турман з фільму "Кримінальне чтиво" / Фото: Imdb.com

Якщо ж ви і так носите каре або давно мріяли про нього, просто витягніть волосся щипцями. Для ідеального темного кольору волосся краще скористайтеся тонувальним бальзамом.

Чорно-білі пасма Круелли де Вілль

Однією з найефектніших зачісок діснеївської лиходійки Круелли стала високий начіс в стилі королеви Марії-Антуанетти. Щоб створити такий образ, можна скористатися двома способами: або купити перуку, або пофарбувати половину волосся, розділивши його строго посередині проділу, в білий колір. Для цього краще використовувати тонувальний бальзам, аби змити цю красу без шкоди для волосся.

Зачіска Круели де Вілль
Зачіска Круели де Вілль / Фото: Disney

До речі, після прем'єри картини образ головної героїні у стилі панку почали копіювати багато хто і це вже стало трендом.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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