Останній вихід: в чому прийшли зірки на червону доріжку закриття фестивалю у Венеції

Дивимося найкрасивіші вбрання з червоної доріжки десятого і останнього дня на Венеціанському кінофестивалі – скромна Меггі Джилленхол і яскрава Синтія Еріво

У чому зірки прийшли на червону доріжку закриття Венеціанського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Минулого вечора відбулася церемонія закриття 78-го Венеціанського кінофестивалю і були названі його переможці. Нагадаємо, що головний приз – "Золотий лев" – дістався французькому фільму "Подія" (L'évènement) режисера Одрі Диван.

Перед оголошенням лауреатів венеціанського кінофестивалю на червоній доріжці зірки традиційно позували в самих різних вбраннях. Пропонуємо останній раз подивитися на їхні луки.

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Зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер в чорній сукні від Fawaz Gruosi.

Джоді Комер / Фото: Getty Images

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Пенелопа Крус, що отримала нагороду як найкраща акторка, в сріблястій сукні з відкритими плечима і пишною спідницею.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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Синтія Еріво змінили два вбрання. Перше – прозора сукня з квітковим принтом.

Синтія Еріво / Фото: Getty Images

Друге – сукня від Gucci в чорно-білу смужку.

Синтія Еріво / Фото: Getty Images

Акторка Мелані Лоран в чорному вбранні з відкритими плечима від Armani Privé.

Мелані Лоран / Фото: Getty Images

Сирена Россі в чорно-білій сукні від Valentino.

Сирена Россі / Фото: Getty Images

Бразильська модель Софія Рейсінг в білому костюмі від Monot.

Софія Рейсінг / Фото: Getty Images

Акторка Сара Гадон в рожевій сукні з вирізом від Valentino.

Сара Гадон / Фото: Getty Images

Меггі Джилленхол в білому вбранні від Proenza Schouler.

Меггі Джилленхол / Фото: Getty Images

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