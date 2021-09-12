Останній вихід: в чому прийшли зірки на червону доріжку закриття фестивалю у Венеції

Минулого вечора відбулася церемонія закриття 78-го Венеціанського кінофестивалю і були названі його переможці. Нагадаємо, що головний приз – "Золотий лев" – дістався французькому фільму "Подія" (L'évènement) режисера Одрі Диван.
Перед оголошенням лауреатів венеціанського кінофестивалю на червоній доріжці зірки традиційно позували в самих різних вбраннях. Пропонуємо останній раз подивитися на їхні луки.
Зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер в чорній сукні від Fawaz Gruosi.
Пенелопа Крус, що отримала нагороду як найкраща акторка, в сріблястій сукні з відкритими плечима і пишною спідницею.
Синтія Еріво змінили два вбрання. Перше – прозора сукня з квітковим принтом.
Друге – сукня від Gucci в чорно-білу смужку.
Акторка Мелані Лоран в чорному вбранні з відкритими плечима від Armani Privé.
Сирена Россі в чорно-білій сукні від Valentino.
Бразильська модель Софія Рейсінг в білому костюмі від Monot.
Акторка Сара Гадон в рожевій сукні з вирізом від Valentino.
Меггі Джилленхол в білому вбранні від Proenza Schouler.
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