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Товар дня: Nike випустили затишні кімнатні капці за 1555 грн

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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31 грудня, 16:00
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Бренд представив модель, яка зробить ваші різдвяні свята ще більш затишними
Nike випустили кімнатні капці за 1555 грн
Nike випустили кімнатні капці за 1555 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Тільки поговорили про трендові кросівки, які ми будемо носити в 2022 році, як Nike представив новорічний сюрприз у вигляді тапочок-сліпонів. Пара ніби покрита кремом з відтінками креп-рожевого.

Nike допомагає створювати різдвяну затишну атмосферу за допомогою нового забарвлення Burrow, яке представлене в тапочках без кісточок з флісовою підкладкою. Пара натхненна природою. Модель слідує за стопами Nike Offline Pack і тафтінг Court Legacy Mid Deep Freeze.

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Nike выпустили уютные комнатные тапочки
Nike выпустили уютные комнатные тапочки / Фото: Nike

Зверху модель Burrow має нейлонову конструкцію ріпстоп із мішечком на блискавці та вишитим логотипом Nike. І нехай вас ця форма і дизайн не вводять в оману – підошва Burrow розроблена для комфортного перебивання на різних поверхнях. Ця версія Burrow представлена в кольоровій гамі "Light Orewood Brown" із хітами "Rose Whisper" на прозорій білій підошві "Sail".

Nike выпустили уютные комнатные тапочки
Nike выпустили уютные комнатные тапочки / Фото: Nike

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Зараз купити такі тапки можна на сайті Nike у Японії за 57 доларів США (1555 грн).

Nike випустили затишні кімнатні капці
Nike випустили затишні кімнатні капці / Фото: Nike

Також дивіться кросівки Nike на честь Парижа із символічним дизайном.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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