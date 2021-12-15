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Що слухати: 10 найкращих подкастів 2021 року за версією Apple

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
15 грудня, 15:51
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Їх можна послухати на платформі англійською мовою
Найпопулярніші подкасти англійською мовою від Apple
Найпопулярніші подкасти англійською мовою від Apple / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за модними підсумками Google і трендами Instagram 2022, копання Apple назвала найпопулярніші англомовні подкасти у 2021 році. Їх можна послухати на платформі.

Віце-президент Apple Music and Beats Олівер Шуссер розповів:

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2021 ознаменував початок нового розділу для підкастингу з шоу, які зачепили нас так, як ніколи раніше. Для нас велика честь відзначити феноменальних творців, які змінюють визначення підкастингу за допомогою найкращих шоу цього року, та допомогти більшій кількості слухачів у всьому світі відкрити, насолодитися та підтримати їхню надихаючу роботу.

ТОП-10 подкастів 2021 року на платформі Apple Podcasts

  1. Дитяча книга про: подкаст з Метью Віннером Розвиваючий подкаст для дітей, де вони входять у серйозні теми: расизм, ідентичність, страхи, невдачі.
  2. Все йде з Еммою Чемберлен. Роздуми та поради на різні теми – від особистих стосунків та життєвих драм – до сміховинних та неймовірних ситуацій.
  3. Добре всередині з лікарем Беккі. Тут досвідчений психолог та багатодітна мама розповідає про виховання та материнство.
  4. Бодібілдери з Меттом Роджерсом та Боуеном Янгом. Подкаст про найгарячіші явища у поп-культурі.
  5. Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Холланд та Бет Сільверс. Подкаст з інтелектуальними бесідами присвячений боротьбі з ідеологічною поляризацією в політиці США.
  6. Терапія для підлітків з Гаелем Айтором, Кайлою Суаресом, Марком Гьюго та Томасом Фамом. Це подкаст про дорослішання, за допомогою якого ти усвідомлюєш, що тривоги це нормально, і ти у світі не один.
  7. Експеримент з Джулією Лонгорією. Подкаст, що досліджує суперечність американської історії.
  8. Північне диво з Талібо Квеллі, Ясін Беєм і Дейвом Шапеллом. Подкаст-вар'єте, що дозволяє зазирнути у життя його провідних.
  9. Ця земля з Ребеккою Нейгл. Документальний подкаст про корінних американців, який розповідає історії, яких ви не знайдете в книгах.
  10. Ти встаєш? з Джорданою Абрахам та Джаредом Фрейдом. Подкаст у тому, як влаштований дейтинг у світі.

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Олена Мело Тсіна
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