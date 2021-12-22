Подаруй на Новий рік тепло: ТОП-5 казкових шарфів для холодної зими (фото + ціни)

На вулиці зима у класичному розумінні цих слів – все запорошене снігом, мороз -10, ожеледиця. Ось і настав час купувати модні шапки та застосовувати багатошаровість – головний тренд сезону.
Вибір подарунків на Новий рік 2022, як завжди, застав зненацька. Але ми складнощів не боїмося, до того ж є сотні варіантів, що покласти під ялинку. Принаймні, 12 усвідомлених подарунків на Новий рік ми точно знайшли. До них сміливо приєднуються шарфи.
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Шарф – це незамінний аксесуар для холодної зими, тим більше у наших суворих регіонах. Такому подарунку на Новий рік ваша рідна людина буде точно рада. Намагайтеся тільки правильно вгадати з кольором, щоб вибрати те, що потрібно саме їй.
Що подарувати на Новий рік 2022: ТОП-5 шикарних шарфів
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