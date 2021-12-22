Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Відпустка на Новий рік

Гід по подарункам

Список Обами

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Подаруй на Новий рік тепло: ТОП-5 казкових шарфів для холодної зими (фото + ціни)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
22 грудня, 16:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Такий затишний подарунок не просто запам'ятається, а й буде корисним
Шарф - чудовий подарунок на Новий рік 2022
Шарф - чудовий подарунок на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

На вулиці зима у класичному розумінні цих слів – все запорошене снігом, мороз -10, ожеледиця. Ось і настав час купувати модні шапки та застосовувати багатошаровість – головний тренд сезону.

Вибір подарунків на Новий рік 2022, як завжди, застав зненацька. Але ми складнощів не боїмося, до того ж є сотні варіантів, що покласти під ялинку. Принаймні, 12 усвідомлених подарунків на Новий рік ми точно знайшли. До них сміливо приєднуються шарфи.

Реклама

Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими | Фото: Vogue
Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue
1/8

Шарф – це незамінний аксесуар для холодної зими, тим більше у наших суворих регіонах. Такому подарунку на Новий рік ваша рідна людина буде точно рада. Намагайтеся тільки правильно вгадати з кольором, щоб вибрати те, що потрібно саме їй.

Що подарувати на Новий рік 2022: ТОП-5 шикарних шарфів

Ідеальний теплий шарф Tommy Hilfiger Шарф за 2199 грн
Ідеальний теплий шарф Tommy Hilfiger Шарф за 2199 грн / Фото: intertop.ua

Реклама

Теплий світло-бежевий шарф з паєтками Peserico за 4991 грн
Теплий світло-бежевий шарф з паєтками Peserico за 4991 грн / Фото: symbol.ua

Великий шарф Bershka за 750 грн
Великий шарф Bershka за 750 грн / Фото: bershka.com/

Вовняний шарф Lauren Ralph Lauren за 2599 грн
Вовняний шарф Lauren Ralph Lauren за 2599 грн / Фото: symbol.ua

Реклама

Кашеміровий шарф BURBERRY за 3860 грн
Кашеміровий шарф BURBERRY за 3860 грн / Фото: Helen Marlen

Також оцініть 5 модних жіночих рукавиць сезону, які потрібно було купити ще вчора.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Святкова психологія
Секрети емоцій, що дарує Святий Миколай
Зануритися у свято!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти