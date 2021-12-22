Подаруй на Новий рік тепло: ТОП-5 казкових шарфів для холодної зими (фото + ціни)

Такий затишний подарунок не просто запам'ятається, а й буде корисним

Шарф - чудовий подарунок на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

На вулиці зима у класичному розумінні цих слів – все запорошене снігом, мороз -10, ожеледиця. Ось і настав час купувати модні шапки та застосовувати багатошаровість – головний тренд сезону.

Вибір подарунків на Новий рік 2022, як завжди, застав зненацька. Але ми складнощів не боїмося, до того ж є сотні варіантів, що покласти під ялинку. Принаймні, 12 усвідомлених подарунків на Новий рік ми точно знайшли. До них сміливо приєднуються шарфи.

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Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue Як стильно носити шарфи цієї зими / Фото: Vogue 1 /8

Шарф – це незамінний аксесуар для холодної зими, тим більше у наших суворих регіонах. Такому подарунку на Новий рік ваша рідна людина буде точно рада. Намагайтеся тільки правильно вгадати з кольором, щоб вибрати те, що потрібно саме їй.

Що подарувати на Новий рік 2022: ТОП-5 шикарних шарфів

Ідеальний теплий шарф Tommy Hilfiger Шарф за 2199 грн / Фото: intertop.ua

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Теплий світло-бежевий шарф з паєтками Peserico за 4991 грн / Фото: symbol.ua

Великий шарф Bershka за 750 грн / Фото: bershka.com/

Вовняний шарф Lauren Ralph Lauren за 2599 грн / Фото: symbol.ua

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Кашеміровий шарф BURBERRY за 3860 грн / Фото: Helen Marlen

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