Чому парфуми не можна зберігати у ванній і холодильнику – відповідь парфумера
Щоб приємно пахнути, не обов'язково купувати дорогий брендовий парфум, його можна просто замінити ефірними маслами
Літо на носі, а значить хочеться обновок не тільки в одязі та взутті, але і в ароматах. І для цього не обов'язково купувати нові парфуми. Виявляється, замінити покупні фірмові духи можна, озброївшись натуральними компонентами. Яка альтернатива є дорогим парфумам і як правильно їх зберігати вдома, розбиралася ведуча Юлія Галушка в ефірі програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний".
Чим можна замінити дорогі парфуми
Альтернативою брендовому парфуму, а ще й натуральним засобом для зниження рівня стресу є ефірні масла. Наприклад, аромат жасмину допомагає розслабитися.
Але важливо пам'ятати, що деякі компоненти можуть викликати алергію.
"Якщо ви наносите нерозведеним масло, то я б рекомендувала не розбризкувати його на шкіру, а спробувати нанести на одяг або волосся, що безпосередньо не контактує зі шкірою і не викликає подразнення", – радить виробник парфумів Вікторія Бредихіна.
Як правильно зберігати парфуми: куди їх ставити категорично не можна
Помилкою буде зберігати парфуми в приміщенні, де є постійний перепад температури, наприклад, ванна кімната або біля батареї. Ідеальною температурою для зберігання парфуму є 15-22 градусів тепла.
Краще зберігати парфум в темному місці, говорить голова Гільдії парфумерів Влад Зварич. Все тому, що сонячні промені прискорюють хімічні процеси через які молекули парфуму змінюються і руйнуються. За його словами, краще взагалі зберігати парфум в коробці.
У холодильнику зберігати парфуми теж не можна, адже холод призводить до зміни формули запаху, та й продукти будуть вбирати аромат. Також важливо стежити за герметичністю парфуму.
Як правильно підібрати свій парфум – дивіться докладніше в сюжеті:
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