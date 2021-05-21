Чому парфуми не можна зберігати у ванній і холодильнику – відповідь парфумера

Щоб приємно пахнути, не обов'язково купувати дорогий брендовий парфум, його можна просто замінити ефірними маслами

Чому парфум не можна зберігати у ванній і холодильнику Фото: Pexels

Літо на носі, а значить хочеться обновок не тільки в одязі та взутті, але і в ароматах. І для цього не обов'язково купувати нові парфуми. Виявляється, замінити покупні фірмові духи можна, озброївшись натуральними компонентами. Яка альтернатива є дорогим парфумам і як правильно їх зберігати вдома, розбиралася ведуча Юлія Галушка в ефірі програми "Сьогодні. Ранок. Вихідний".

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чим можна замінити дорогі парфуми

Альтернативою брендовому парфуму, а ще й натуральним засобом для зниження рівня стресу є ефірні масла. Наприклад, аромат жасмину допомагає розслабитися.

Але важливо пам'ятати, що деякі компоненти можуть викликати алергію.

"Якщо ви наносите нерозведеним масло, то я б рекомендувала не розбризкувати його на шкіру, а спробувати нанести на одяг або волосся, що безпосередньо не контактує зі шкірою і не викликає подразнення", – радить виробник парфумів Вікторія Бредихіна.

Як правильно зберігати парфуми: куди їх ставити категорично не можна

Помилкою буде зберігати парфуми в приміщенні, де є постійний перепад температури, наприклад, ванна кімната або біля батареї. Ідеальною температурою для зберігання парфуму є 15-22 градусів тепла.

Краще зберігати парфум в темному місці, говорить голова Гільдії парфумерів Влад Зварич. Все тому, що сонячні промені прискорюють хімічні процеси через які молекули парфуму змінюються і руйнуються. За його словами, краще взагалі зберігати парфум в коробці.

У холодильнику зберігати парфуми теж не можна, адже холод призводить до зміни формули запаху, та й продукти будуть вбирати аромат. Також важливо стежити за герметичністю парфуму.

Як правильно підібрати свій парфум – дивіться докладніше в сюжеті:

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