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Перемогти красиво: американка принесла команді США першу медаль у Пекіні на сноуборді Prada за 100 тис. грн.

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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8 лютого, 11:53
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Спортивний девайс виявився не просто стильним, а й потужним – Джулія Маріно здобула друге місце за сноубордом серед жінок у слоупстайлі
Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні
Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні / Фото: Getty Images

Prada – не тільки один з найпопулярніших брендів серед модників, але також має попит у спортсменів. Американська сноубордистка блискуче виступила на зимових Олімпійських іграх 2022 у Пекіні зі сноубордом бренду та здобула заслужену медаль.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні офіційно розпочалися після церемонії відкриття, яка відбулася 4 лютого. За кілька днів збірна США не лише привезла додому медалі, а й подарувала глядачам естетичне задоволення.

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Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні
Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні / Фото: Getty Images

Джулія Маріно, яка здобула срібло у змаганнях зі сноуборду серед жінок у слоупстайлі, мала, мабуть, найстильніший спортивний девайс – червоно-білу дошку від Prada.

Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні
Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні / Фото: Getty Images

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Раніше Маріно вже працювала з Prada, знявшись у рекламній кампанії Linea Rossa Ski Fall/Winter 2021.

Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні
Сноуборд Prada завоював увагу глядачів на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні / Фото: Prada

Ціна сноуборду $3,600 (100 тис. грн).

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Якщо ви теж цікавитеся зимовим екіпіруванням Prada, тоді переходьте по засланні в офіційний інтернет-магазин бренду, де ви знайдете окуляри, шоломи, сноуборди, лижі та багато іншого.

Також читайте: Prada випустила баскетбольний м'яч за 18,5 тис. грн.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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