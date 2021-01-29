Сукня-сходи і 500 тисяч кристалів: бренд Area представив першу кутюрну колекцію і вона вражає

Презентація відбулася онлайн

Відомий бренд Area, серед прихильниць якого Бейонсе, Зендая і Мішель Обама, презентував свою дебютну колекцію жіночого одягу. Звичайно, онлайн. Вона представлена розкішними сукнями з камінням і незвичайними формами.

Але перш ніж побачити колекцію, подивіться, що нам нещодавно показали Dior.

Для створення першої колекції Area уклали контракт зі Swarovski. Всі образи колекції haute couture прикрашені коштовностями знаменитої компанії.

Фото: Area

Фото: Area

Фото: Area

Моделі стандартних параметрів і plus-size постали в брючних костюмах з атласу, багатоярусних сукнях із довгою бахромою, відвертих коктейльних сукнях, а також в незвичайних нарядах у вигляді сходів або гармошки – як кому зручніше. Виглядає досить ефектно.

Фото: Area

Фото: Area

Фото: Area

Фото: Area

Фото: Area

Фото: Area

Фото: Area

Раніше ми розповідали і показували, як пройшов самий незвичайний показ Chanel .

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