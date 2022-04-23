Писанки: історія, види та що не можна з ними робити

Як і коли виникла традиція розписувати яйця на Великдень, чи можна їсти писанки, які види, крім крашанок існують і в чому між ними різниця – читайте в матеріалі

В чому різниця між писанкою та крашанкою та скільки ще видів існує / Фото: Инстаграм, Колаж: Сьогодні

У світле свято Воскресіння Христа, ми вибираємо гарні варіанти листівок, щоб привітати близьких, печемо паски та фарбуємо яйця. Розповідаємо про те, що варто знати про крашанки.

Історія

Варто знати, що традиція розмальовувати яйця існувала у всьому світі. Але саме в Україні розпис писанки став традицією та мистецтвом, починаючи ще з Х століття. Сьогодні вважається, що це є національна українська традиція.

Реклама

Розписують саме яйця недарма, оскільки вони є символом життя і відродження – воно не є живим, але здатне давати життя.

Сама писанка – це символ походження світу, нагадування про сонце. Варто знати, що сакральну силу має лише "живе" яйце. Керамічні чи дерев'яні – це скоріше сувеніри.

Писанка

Реклама

Заслужена майстриня народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, кандидат педагогічних наук, авторка майже 20 наукових праць Світлана Стадник розповідає:

Невідомо, звідки прийшов до нас звичай фарбувати яйця і весь пов’язаний із цим міфологічно-обрядовий зміст. Про цей звичай згадують у своїх записах ще Ювеналій, Овідій та Пліній. Римляни використовували фарбовані яйця у своїх ритуальних іграх й обрядах, вважаючи атрибутом творця всієї природи, який усюди діє і все в собі вміщає. До Європи він потрапив, напевно, від азійських чи семітських народів, у яких ще до народження Христа існував звичай на новий рік класти на стіл варені фарбовані яйця і дарувати їх своїм благодійникам. Корнелій Брюн, який 1704 року відвідав Персію, згадує, що місцеві мешканці вітали одне одного з новим роком фарбованими яйцями. Особливо цікавим є перський космогонічний міф, за яким спочатку, крім божества, не було нічого, нарешті народилося яйце, яке покрила своїми чорними крилами ніч, а заопікувався ним старший син Творця – любов. Коли яйце дозріло, то з нього виник Всесвіт.

Види

Усього існує п'ять видів фарбованих яєць:

писанки – яйця, які розписують за допомогою воску;

крашанки – яйця, пофарбовані в один колір;

крапанки – фарбовані яйця, на які наносять кольорові цятки;

шкрябанки – яйця з орнаментом, який шкрябають голкою;

мальованки – яйця, які розмальовують пензлями.

Мальованки / Фото: Инстаграм

Реклама

Що можна і що не можна робити з писанками

Пам'ятайте, писанки – це сакральні об'єкти, і з ними треба бути обережними. У дохристиянські часи писанки закопували поруч із полем, де мав зійти врожай. За народним повір'ям писанки були джерелом родючості землі, багатства, запобігали різним напастям, захищали від стихійного лиха.

Після Хрещення Русі писанками оздоблювали і будинок: їх підвішували біля ікон.

Крашанки / Фото: Инстаграм

Після святкової служби в церкві сім'я приходила додому і обов'язково перед сніданком вмивалися водою з миски, в яку заздалегідь клали три червоні писанки та коралі. Молоді дівчата на виданні мали вмиватися першими, а наприкінці вони забирали писанки. Після вмивання воду вважали за священну, її виливали тільки під квіти або фруктові дерева. Люди вірили, що така вода покращить ріст рослин.

Викидати писанку не можна було. Якщо яйце випадково билося, то його шкаралупу або закопували в землю, або пускали по воді.

Читайте про те, що насправді означає символи на писанках на сайті Vogue.ua.

Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця на Великдень натуральним способом.