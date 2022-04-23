Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Готуємо крашанки

Вчитися за кордоном

Ідеальний прес

Робота у Польщі

Що таке суржик

Діти Путіна
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Писанки: історія, види та що не можна з ними робити

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 квітня, 13:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як і коли виникла традиція розписувати яйця на Великдень, чи можна їсти писанки, які види, крім крашанок існують і в чому між ними різниця – читайте в матеріалі
В чому різниця між писанкою та крашанкою та скільки ще видів існує
В чому різниця між писанкою та крашанкою та скільки ще видів існує / Фото: Инстаграм, Колаж: Сьогодні

У світле свято Воскресіння Христа, ми вибираємо гарні варіанти листівок, щоб привітати близьких, печемо паски та фарбуємо яйця. Розповідаємо про те, що варто знати про крашанки.

Історія

Варто знати, що традиція розмальовувати яйця існувала у всьому світі. Але саме в Україні розпис писанки став традицією та мистецтвом, починаючи ще з Х століття. Сьогодні вважається, що це є національна українська традиція.

Реклама

Розписують саме яйця недарма, оскільки вони є символом життя і відродження – воно не є живим, але здатне давати життя.

Сама писанка – це символ походження світу, нагадування про сонце. Варто знати, що сакральну силу має лише "живе" яйце. Керамічні чи дерев'яні – це скоріше сувеніри.

Писанка
Писанка

Реклама

Заслужена майстриня народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, кандидат педагогічних наук, авторка майже 20 наукових праць Світлана Стадник розповідає:

Невідомо, звідки прийшов до нас звичай фарбувати яйця і весь пов’язаний із цим міфологічно-обрядовий зміст. Про цей звичай згадують у своїх записах ще Ювеналій, Овідій та Пліній. Римляни використовували фарбовані яйця у своїх ритуальних іграх й обрядах, вважаючи атрибутом творця всієї природи, який усюди діє і все в собі вміщає. До Європи він потрапив, напевно, від азійських чи семітських народів, у яких ще до народження Христа існував звичай на новий рік класти на стіл варені фарбовані яйця і дарувати їх своїм благодійникам. Корнелій Брюн, який 1704 року відвідав Персію, згадує, що місцеві мешканці вітали одне одного з новим роком фарбованими яйцями. Особливо цікавим є перський космогонічний міф, за яким спочатку, крім божества, не було нічого, нарешті народилося яйце, яке покрила своїми чорними крилами ніч, а заопікувався ним старший син Творця – любов. Коли яйце дозріло, то з нього виник Всесвіт.

Види

Усього існує п'ять видів фарбованих яєць:

  • писанки – яйця, які розписують за допомогою воску;
  • крашанки – яйця, пофарбовані в один колір;
  • крапанки – фарбовані яйця, на які наносять кольорові цятки;
  • шкрябанки – яйця з орнаментом, який шкрябають голкою;
  • мальованки – яйця, які розмальовують пензлями.

Мальованки
Мальованки / Фото: Инстаграм

Реклама

Що можна і що не можна робити з писанками

Пам'ятайте, писанки – це сакральні об'єкти, і з ними треба бути обережними. У дохристиянські часи писанки закопували поруч із полем, де мав зійти врожай. За народним повір'ям писанки були джерелом родючості землі, багатства, запобігали різним напастям, захищали від стихійного лиха.

Після Хрещення Русі писанками оздоблювали і будинок: їх підвішували біля ікон.

Крашанки
Крашанки / Фото: Инстаграм

Після святкової служби в церкві сім'я приходила додому і обов'язково перед сніданком вмивалися водою з миски, в яку заздалегідь клали три червоні писанки та коралі. Молоді дівчата на виданні мали вмиватися першими, а наприкінці вони забирали писанки. Після вмивання воду вважали за священну, її виливали тільки під квіти або фруктові дерева. Люди вірили, що така вода покращить ріст рослин.

Викидати писанку не можна було. Якщо яйце випадково билося, то його шкаралупу або закопували в землю, або пускали по воді.

Читайте про те, що насправді означає символи на писанках на сайті Vogue.ua.

Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця на Великдень натуральним способом.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як переконати близьких евакуюватися
Поради психолога
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Мода та війна
Де придбати речі українських брендів
Дивитись!
Важливі контакти
Медична допомога безкоштовно
Куди дзвонити
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Питання дня
Звідки взялися кацапи та хохли
Походження слів
Дізнатись!
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти