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Сумні підсумки року 2021: кого втратила модна індустрія

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
28 грудня, 17:07
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Вони назавжди змінили погляд на звичні речі та стали символами своєї епохи
Кого втратив світ моди у 2021 році
Кого втратив світ моди у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Підводячи підсумки року 2021, неможливо мовчати про болючі втрати, які зазнав світ і, зокрема, індустрія моди. Як би не було боляче, але згадаймо імена людей, покинувших нас назавжди.

Ми вже говорили про головні події у світі технологій, науки, спорту, моди та шоу-бізнесу у 2021 році. Було багато відкриттів, радості та позитиву. Але настав час поговорити на тему, в якій важко підібрати слова – кого рік забрав із собою назавжди.

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Вірджіл Абло

Смерть Вірджіла Албо шокувала весь світ, як грім серед ясного неба. 41-річний засновник Off-White та креативний директор чоловічого одягу Louis Vuitton, також був архітектором та ді-джеєм до того, як став дизайнером. Свого часу він знайшов підхід до моди з нового боку. Його піднесення на "Олімп" світової індустрії моди визначило процес фешн-історії 2010-х років. Абло, який почав створювати одяг вуличного стилю, безперечно відкрив кордони в раніше обмеженому бізнесі.

Дизайнери, які пішли з життя у 2021 році: Вірджіл Абло
Дизайнери, які пішли з життя у 2021 році: Вірджіл Абло / Фото: instagram.com/virgilabloh

Альбер Ельбаз

Найтолерантніший і найлюдяніший дизайнер в історії Альбер Ельбаз потряс світ своєю смертю. Він народився в Марокко, але його дитинство пройшло в Ізраїлі. Свого часу працював у Нью-Йорку Джеффрі Біна. Якось Ельбаз переїхав до Парижа, де пізніше наповнив своєю чутливістю Guy Laroche, Yves Saint Laurent Rive Gauche і Lanvin. На початку 2021 року дизайнер запустив власний бренд AZ Factory, про який писали:

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Його унікальність почалася з того, як він позиціонував свою роль як дизайнера: не як геній, що вихоплює високі концепції з повітря і диктує їх, а як союзник, який вклав усі сили свого ремесла у життя.

Дизайнери, які пішли з життя у 2021 році: Альбер Ельбаз
Дизайнери, які пішли з життя у 2021 році: Альбер Ельбаз / Фото: Инстаграм

Грейс Мірабела

Дуже нова втрата, в яку не можна повірити. 23 грудня пішла з життя колишня головна редакторка американського Vogue. Вона обіймала посаду до 1988 року. А свій творчий шлях у 1960-х почала з того, що асистувала Діані Вріланд. Але через якийсь час стала її заступником. До посади головного редактора Vogue US Мірабелла прийшла у 1971 році.

Грейс Мірабела в 1989 році
Грейс Мірабела в 1989 році / Фото: Vogue

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Ельза Перетті

Ельза Перетті стала широко відомою завдяки своїм прикрасам у формі кісток. Будучи моделлю, у 1980-х роках Перетті покинула Нью-Йорк і оселилася у селі Сан-Марті-Вель. А пізніше підписала контракт із Tiffany & Co., ставши одним з найуспішніших ювелірних дизайнерів усіх часів. Ми назавжди запам'ятаємо її цитату:

Я ненавиджу цей бездоганний, абсолютно бездоганний вигляд, підібраний і підібраний. Стиль має бути простим.

Ельза Перетті, Vogue, грудень 1974 року
Ельза Перетті, Vogue, грудень 1974 року / Фото: Vogue

Нагадаємо, що ходять чутки, ніби Каньє Вест стане новим креативним директором Louis Vuitton замість Вірджіла Абло .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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