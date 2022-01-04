Паралімпійська атлетка Вероніка Йоко Плебані прикрасила обкладинку Vogue – неймовірні фото

Бронзова призер Літніх Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо в класі PTS2 дала зворушливе інтерв'ю

Вероніка Йоко Плебані – зірка обкладинки січневого номера Vogue Italia / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно українського героя Паралімпіади впіймали на допінгу та дискваліфікували на 2 роки, що дуже сумно. Але є й хороші новини у світі паралімпійців: італійська спортсменка, яка виступає у паратріатлоні у класі PTS2, Вероніка Йоко Плебані стала зіркою обкладинки італійської Vogue .

Також дівчина дала зворушливе інтерв'ю, яке неможливо читати без сліз.

Реклама

Вперше моє тіло було сфотографовано у всій його складності, а не лише окремими "прийнятними" частинами. Моє тіло важко фотографувати, і мені було дуже приємно розповісти про нього не лише у контексті інвалідності.

Вероніка Йоко Плебані – зірка обкладинки січневого номера Vogue Italia / Фото: Vogue

Паралімпійська атлетка розповіла, що з дитинства мріяла стати спортсменкою, адже величезний вплив на неї мав батько, який бере участь у марафонських забігах. Але у 15 років менінгіт поставив хрест на її кар'єрі і навіть загрожував життю. Чотири болючі місяці дівчина провела в лікарні, а додому повернулася в інвалідному кріслі з ампутованими фалангами рук та ніг. Шрами на тілі ніколи не дозволять їй забути про той страшний період.

Паралімпійська атлетка Вероніка Йоко Плебані стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Реклама

Коли я була в лікарні, думала, що ніколи не зможу забути цей біль. Натомість, забула про нього. Тож сьогодні вже нічого не боюся. Мені здається можливим будь-який виклик. Що може трапитись?

Сьогодні 25-річна Вероніка пробує себе у веслуванні на каное та у сноубордингу, а на Паралімпіаді в Токіо забрала бронзову медаль у тріатлоні.

Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Мій улюблений вид спорту – це втома. Коли я познайомилася з командою з тріатлону на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, одразу зрозуміла, що цей абсурдний вид спорту мені підійде. Від плавання до їзди на велосипеді, від велосипеда до бігу… після того, як колись я не могла пройти навіть кілометр пішки!

– жартує і заряджає своїм оптимізмом Вероніка.

Реклама

Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Також не пропустіть шикарну фотосесію героїнь "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Парк .