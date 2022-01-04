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Паралімпійська атлетка Вероніка Йоко Плебані прикрасила обкладинку Vogue – неймовірні фото

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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4 січня, 17:24
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Бронзова призер Літніх Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо в класі PTS2 дала зворушливе інтерв'ю
Вероніка Йоко Плебані – зірка обкладинки січневого номера Vogue Italia
Вероніка Йоко Плебані – зірка обкладинки січневого номера Vogue Italia / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно українського героя Паралімпіади впіймали на допінгу та дискваліфікували на 2 роки, що дуже сумно. Але є й хороші новини у світі паралімпійців: італійська спортсменка, яка виступає у паратріатлоні у класі PTS2, Вероніка Йоко Плебані стала зіркою обкладинки італійської Vogue .

Також дівчина дала зворушливе інтерв'ю, яке неможливо читати без сліз.

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Вперше моє тіло було сфотографовано у всій його складності, а не лише окремими "прийнятними" частинами. Моє тіло важко фотографувати, і мені було дуже приємно розповісти про нього не лише у контексті інвалідності.

Вероніка Йоко Плебані – зірка обкладинки січневого номера Vogue Italia
Вероніка Йоко Плебані – зірка обкладинки січневого номера Vogue Italia / Фото: Vogue

Паралімпійська атлетка розповіла, що з дитинства мріяла стати спортсменкою, адже величезний вплив на неї мав батько, який бере участь у марафонських забігах. Але у 15 років менінгіт поставив хрест на її кар'єрі і навіть загрожував життю. Чотири болючі місяці дівчина провела в лікарні, а додому повернулася в інвалідному кріслі з ампутованими фалангами рук та ніг. Шрами на тілі ніколи не дозволять їй забути про той страшний період.

Паралімпійська атлетка Вероніка Йоко Плебані стала героїнею італійського Vogue
Паралімпійська атлетка Вероніка Йоко Плебані стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

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Коли я була в лікарні, думала, що ніколи не зможу забути цей біль. Натомість, забула про нього. Тож сьогодні вже нічого не боюся. Мені здається можливим будь-який виклик. Що може трапитись?

Сьогодні 25-річна Вероніка пробує себе у веслуванні на каное та у сноубордингу, а на Паралімпіаді в Токіо забрала бронзову медаль у тріатлоні.

Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue
Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Мій улюблений вид спорту – це втома. Коли я познайомилася з командою з тріатлону на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро у 2016 році, одразу зрозуміла, що цей абсурдний вид спорту мені підійде. Від плавання до їзди на велосипеді, від велосипеда до бігу… після того, як колись я не могла пройти навіть кілометр пішки!

– жартує і заряджає своїм оптимізмом Вероніка.

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Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue
Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue
Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue
Паралімпійська атлетка стала героїнею італійського Vogue / Фото: Vogue

Також не пропустіть шикарну фотосесію героїнь "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Парк .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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