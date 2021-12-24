Як одягтися на Новий рік 2022 за знаком зодіаку: готові образи (фото + ціни)

Поки одні намагаються вибрати максимально яскраве плаття з паєтками на Новий рік 2022, інші воліють щось більш консервативне, треті взагалі не знають, чого вони хочуть. Ми спробуємо допомогти кожній категорії тих, хто потребує доброї поради. Особливо оцінять ті, хто любить гороскопи.
Розповідаємо, у чому зустрічати Новий рік 2022 за знаком зодіаку, адже без гороскопів та астрологічних прогнозів сьогодні складно уявити наше життя. Ми зібрали готові луки для всіх дванадцяти знаків зодіаку.
Овен (21 березня – 20 квітня)
Ваш гарячий темперамент вимагає чогось легкого та сексуального. Шовкова сукня стане ідеальною другою шкірою на Новий рік: зможете потанцювати і не почуватиметеся затиснутими.
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Телець (21 квітня – 21 травня)
Нікому не варто нічого доводити, але своє відображення у дзеркалі вас має тішити. Тому надягніть яскраву шифонову сукню та сміливі, як ніколи, аксесуари.
Близнюки (22 травня – 21 червня)
Ох уже ця подвійна натура! На одному плечі демон кричить надіти відкритий топ і показати більше тіла, на іншому – ангел просив бути у сукні у підлогу. І так, щоб не бути в тіні... Розберемося!
Рак (22 червня – 22 липня)
Ми знаємо, що вам ліньки, як ніколи, приборкувати гламур і блискітки. Але хто сказав, що це проблема? Костюм-піжама зарахується за стильний лук, навіть якщо ви реально купили його для сну.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Поза всяким сумнівом, ви повинні бути на висоті. Платтям тут не вирішиш ділка. А ось штанами-палаццо, мерехтливим топом і розкішними аксесуарами – просто!
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Тепло красі не перешкода, ми погоджуємося, тому що знаємо вас. І ті, хто знають також, теж не здивуються. Затишний костюм Chanel – ідеальне доповнення вас.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Їй-Богу, часом ви гірші за Близнюків! Не морочіться даремно, адже до кінця так і не будете впевнені в правильному виборі луку, тому просто повірте на слово – смарагдовий вам личить.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Звичайно, темний, як ніч, відтінок. І сьогодні ви покажете, хто справді королева ночі.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Знайдуться ті, хто скажуть, що не можна одягати червоний у рік Тигра. Але кому ми що зібралися доводити, якщо це один із ваших улюблених кольорів.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Виключно те, що ви надягнете ще не раз, не два, і навіть не три рази. І не важливо, що ця сукня може висіти в шафі роками, чекаючи своєї години.
Водолій (21 січня – 18 лютого)
Легка сукня в підлогу і жодних компромісів! Ви так вирішили, а значить, цьому і бути!
Риби (19 лютого – 20 березня)
Ні на що не натякаємо, але паєтки, що нагадують луску, вам так йдуть! А сміливі аксесуари завершать образ та підкреслять вашу індивідуальність.
Продовжуючи новорічну тему, читайте, який манікюр зробити на Новий рік 2022 року на прикладах зірок?