Як одягтися на Новий рік 2022 за знаком зодіаку: готові образи (фото + ціни)

Якщо довго думати вам не хочеться, тоді прислухайтеся до свого серця. А ми, здається, знаємо, що воно каже

У чому зустрічати Новий рік 2022 року за знаком зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки одні намагаються вибрати максимально яскраве плаття з паєтками на Новий рік 2022, інші воліють щось більш консервативне, треті взагалі не знають, чого вони хочуть. Ми спробуємо допомогти кожній категорії тих, хто потребує доброї поради. Особливо оцінять ті, хто любить гороскопи.

Розповідаємо, у чому зустрічати Новий рік 2022 за знаком зодіаку, адже без гороскопів та астрологічних прогнозів сьогодні складно уявити наше життя. Ми зібрали готові луки для всіх дванадцяти знаків зодіаку.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Ваш гарячий темперамент вимагає чогось легкого та сексуального. Шовкова сукня стане ідеальною другою шкірою на Новий рік: зможете потанцювати і не почуватиметеся затиснутими.

Новорічний образ для Овнів: чорна атласна сукня CABO 1 900 грн, чорні човники BABE PAY PLS 9 735 грн Клатч N°21 7 150 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Телець (21 квітня – 21 травня)

Нікому не варто нічого доводити, але своє відображення у дзеркалі вас має тішити. Тому надягніть яскраву шифонову сукню та сміливі, як ніколи, аксесуари.

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Новорічний образ для Тельців: Пудрове плаття VALENTINO за 106 204 грн., сережки з білого золота з перламутром Sova 59 584 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ох уже ця подвійна натура! На одному плечі демон кричить надіти відкритий топ і показати більше тіла, на іншому – ангел просив бути у сукні у підлогу. І так, щоб не бути в тіні... Розберемося!

Новорічний образ для Близнюків: Чорна спідниця TOTEME 5 779 грн, Топ H&M XS сріблястий 350 грн, Ботильйони Le Silla GILDA срібні 27 846 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

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Рак (22 червня – 22 липня)

Ми знаємо, що вам ліньки, як ніколи, приборкувати гламур і блискітки. Але хто сказав, що це проблема? Костюм-піжама зарахується за стильний лук, навіть якщо ви реально купили його для сну.

Новорічний образ для Раків: Шовкова піжама зі штанами Julie 6 500 грн, сережки з білого золота з діамантом SOVA 13 096 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Лев (23 липня – 23 серпня)

Поза всяким сумнівом, ви повинні бути на висоті. Платтям тут не вирішиш ділка. А ось штанами-палаццо, мерехтливим топом і розкішними аксесуарами – просто!

Новорічний образ для Левів: Брюки-палаццо BRUNELLO CUCINELLI 25 463 грн, топ Mach & Mach 11 100 грн, атласний клатч з паєтками TOM FORD 45 856 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Тепло красі не перешкода, ми погоджуємося, тому що знаємо вас. І ті, хто знають також, теж не здивуються. Затишний костюм Chanel – ідеальне доповнення вас.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Їй-Богу, часом ви гірші за Близнюків! Не морочіться даремно, адже до кінця так і не будете впевнені в правильному виборі луку, тому просто повірте на слово – смарагдовий вам личить.

Новорічний образ для Терезів: зелена сукня MAJE 7 500 грн, стьобаний клатч Versace 22 951 грн, шкіряні човники DOLCE&GABBANA 19 158 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Звичайно, темний, як ніч, відтінок. І сьогодні ви покажете, хто справді королева ночі.

Новорічний образ для Скорпіонів: чорна сукня з паєтками ROBERTO CAVALLI 58 402 грн, клатч Jimmy Choo 13 150 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Знайдуться ті, хто скажуть, що не можна одягати червоний у рік Тигра. Але кому ми що зібралися доводити, якщо це один із ваших улюблених кольорів.

Новорічний образ для Стрільців: червона сукня Rotate 6 594 грн, сережки з червоного золота SOVA 8 954 грн. / Фото: Колаж: Сьогодні

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Виключно те, що ви надягнете ще не раз, не два, і навіть не три рази. І не важливо, що ця сукня може висіти в шафі роками, чекаючи своєї години.

Новорічний образ для Козерогів: біла асиметрична сукня з вирізом VOVK 1 490, човники з кристалами MANOLO BLAHNIK 27 502 грн, клатч Twinset 3799 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Легка сукня в підлогу і жодних компромісів! Ви так вирішили, а значить, цьому і бути!

Новорічний образ для Водоліїв: сукня з глибоким вирізом KAPSULA 2 720 грн, човники HELEN MARLEN 3 225 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ні на що не натякаємо, але паєтки, що нагадують луску, вам так йдуть! А сміливі аксесуари завершать образ та підкреслять вашу індивідуальність.

Новорічний образ для Риб: комбінезон з паєтками Karl Lagerfeld 20 794 грн, золота моносерега SOVA 1 988 грн, клатч Furla 8 277 грн / Фото: Колаж: Сьогодні

Продовжуючи новорічну тему, читайте, який манікюр зробити на Новий рік 2022 року на прикладах зірок?