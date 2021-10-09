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Дивіться: Ольга Сумська, Ірина Федишин та Кіра Рудик про секрети свого гардеробу (відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 жовтня, 13:30
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Українські знаменитості розповіли, як часто купують одяг, скільки речей в їх гардеробі та куди дівають ті речі, які вже не носять
/ Фото: instagram.com/olgasumska, instagram.com/irynafedyshyn, instagram.com/kira.rudik/

У Парижі відгримів Тиждень моди, який не давав спокою місцевим жителям і модним інсайдерам. Поки ми розглядаємо головні тренди сезону весна-літо 2022, громадськість продовжує обговорювати протест на показі Louis Vuitton.

Екоактівістка французького підрозділу кліматичної організації Extinction Rebellion вийшла на подіум разом з моделями. Дівчина тримала в руках плакат з написом: "Надмірне споживання – це вимирання".

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Таким чином активістка висловила свій протест проти модної індустрії і надмірного виробництва одягу.

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Журналісти поцікавилися, а як українські зірки підходять до питання усвідомленого споживання і як часто купують одяг.

Ірина Федишин розповіла, що часто речі використовуються лише один раз. Одяг, який вибирають для зйомок або інтерв'ю, повертається дизайнерам. Так як його більше не хочуть носити.

Ольга Сумська зізналася, що у неї не існує проблем з переповненим гардеробом. Актриса віддає свої речі на благодійність, роздає подругам і дарує родичам.

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Депутат Кіра Рудик зазначила, що хоч у неї і багато речей, але всі вони використовуються багато разів. Ділові сукні, піджаки, взуття, які Кіра не носить, також дарує колегам, подругам або сестрі. Ще депутат зазначила, що вважає за краще лагодити і перешивати речі, а не купувати нові.

Дивіться відео про зіркові секрети гардеробу:

Згідно з дослідженнями, люди купують більше одягу, ніж носять. Так, в середньому, одну річ ми носимо менше року, а потім віддаємо на секонд-хенд або на благодійність. У той же час, в період локдауну, багато хто зрозумів, скільки речей насправді нам необхідно щодня.

Звичайно, скептики заявляють, що усвідомленість може привести до втрати робочих місць. Справа в тому, що у виробництві одягу задіяні мільйони людей з країн третього світу. І часто, це єдиний їхній дохід, який може бути.

Зрозуміло одне, система давно потребує кардинальних змін. Адже перевиробництво шкодить екології і тим самим ми знищуємо планету.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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