Одяг для вагітних? Не чула: Ріанна знову здивувала зухвалим вінтажним луком

Знаменитість ризикує нарватися на критику всіх "яжематерів" світу, адже ніхто раніше так не демонстрував вагітну сексуальність

Мода для вагітних від Ріанни / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Вагітна Ріанна не перестає розбурхувати публіку своїми сміливими образами. Раніше цього тижня знаменитість з'явилася у топі зі шнурівкою та легінсах зі штрипками , а тепер знову здивувала стильним виходом у вінтажному луці.

Чекаючу первістка знаменитість помітили у ресторані з її сім'єю 9 лютого. 33-річна Ріанна виглядала надзвичайно в топі з глибоким вирізом і шубі з деніму, продовжуючи розширювати межі у своєму неймовірному стилі для вагітних.

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Мода для вагітних від Ріанни / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Багато жінок не розуміють, навіщо співачка так демонструє своє цікаве становище. Але давні шанувальники РіРі вже давно зрозуміли, що забобонність їхньому кумиру не загрожує.

Мода для вагітних від Ріанни / Фото: instagram.com/shotbynyp/

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Образ співачки складався з вінтажного пальта з джинсової тканини та хутра, бюстгальтера Plein Sud зі шкіри пітона, топа Fendi з хутряним оздобленням, вінтажної сумки Christian Dior з принтом тай-дай, камуфляжної кепки Awake NY та босоніжок Tom Ford зі зміїної шкіри.

Мода для вагітних від Ріанни / Фото: instagram.com/shotbynyp/

Мода для вагітних від Ріанни / Фото: instagram.com/shotbynyp/

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Аксесуари знаменитість теж підібрала з розмахом: золоті ланцюжки Jacquie Aiche з діамантами, діамантове кольє Patcharavipa, кільця Briony Raymond з діамантами та довге намисто з підвісками Lang Antiques.

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