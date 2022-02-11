Одяг для вагітних? Не чула: Ріанна знову здивувала зухвалим вінтажним луком

Вагітна Ріанна не перестає розбурхувати публіку своїми сміливими образами. Раніше цього тижня знаменитість з'явилася у топі зі шнурівкою та легінсах зі штрипками , а тепер знову здивувала стильним виходом у вінтажному луці.
Чекаючу первістка знаменитість помітили у ресторані з її сім'єю 9 лютого. 33-річна Ріанна виглядала надзвичайно в топі з глибоким вирізом і шубі з деніму, продовжуючи розширювати межі у своєму неймовірному стилі для вагітних.
Далі по темі
Багато жінок не розуміють, навіщо співачка так демонструє своє цікаве становище. Але давні шанувальники РіРі вже давно зрозуміли, що забобонність їхньому кумиру не загрожує.
Образ співачки складався з вінтажного пальта з джинсової тканини та хутра, бюстгальтера Plein Sud зі шкіри пітона, топа Fendi з хутряним оздобленням, вінтажної сумки Christian Dior з принтом тай-дай, камуфляжної кепки Awake NY та босоніжок Tom Ford зі зміїної шкіри.
Аксесуари знаменитість теж підібрала з розмахом: золоті ланцюжки Jacquie Aiche з діамантами, діамантове кольє Patcharavipa, кільця Briony Raymond з діамантами та довге намисто з підвісками Lang Antiques.
Також дивіться:
Ріанна випустила колекцію помад за 600 грн . Їх можна замовити з доставкою в Україну
Секс матусі: сміливі образи вагітних Ріанни, Дженнер та Ратаковські