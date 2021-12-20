Образ дня: зірка "Матриці" Керрі-Енн Мосс на прем'єрі фільму в Сан-Франциско

На вихідних у Сан-Франциско відбулася прем'єра нової частини "Матриці". Продовження фантастичної епопеї вийшло під назвою "Матриця: Воскресіння".
На зелену доріжку події прибули головні герої кіносаги: Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джада Пінкетт Сміт, Пріянка Чопра Джонас, Ніл Патрік Харріс та багато інших.
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Всю увагу до себе прикувала виконавиця ролі Трініті – актриса Керрі-Енн Мосс. Зірка вийшла до шанувальників у шикарній сукні Oscar de la Renta, створеній брендом спеціально для неї
Вечірнє вбрання було прикрашене декором у вигляді зелено-сріблястих блискіток, що нагадує цифровий дощ.
На сторінці Oscar de la Renta в Intagram опублікували процес створення сукні з найтоншого шовку, прикрашеної накидкою-плісе.
Нагадаємо, в українському прокаті "Матриця: Воскресіння" виходить вже 23 грудня. Науково-фантастичний бойовик, знятий Ланою Вачовскі, став четвертою картиною серії "Матриця".
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