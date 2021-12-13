Образ дня: хвилююча Дженніфер Лопес та по вуха закоханий Бен Аффлек на прем'єрі фільму "Ніжний бар"

Цей вихід парочки на червону доріжку точно увійде в історію

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек прийшли разом на прем'єру драми "Ніжний бар" / Фото: Колаж: Сьогодні

12 грудня у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Джорджа Клуні "Ніжний бар". Представляв фільм виконавець головної ролі Бен Аффлек. Він прийшов на кінопрем'єру разом із коханою Дженніфер Лопес, яка нещодавно сміливо поекспериментувала із зачіскою, перефарбувавши волосся в рожевий колір.

Одна з найкрасивіших пар Голлівуду, 49-річний Бен Аффлек і 52-річна Дженніфер Лопес, з'явилася на прем'єрі драми "Ніжний бар", де Аффлеку дісталася головна роль. Сюжет розповідає про підлітка, який шукає заміну батька серед відвідувачів бару свого дядька Чарлі. Його й зіграв Бен. Режисером та продюсером стрічки сервісу Amazon став Джордж Клуні.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек прийшли на прем'єру "Ніжний бар" / Фото: Getty Images

Оскільки творець стрічки та його гарна дружина Амаль Клуні на вечірці не з'явилися, вся слава дісталася Аффлеку та Лопес. Джей Ло виглядала чудово в легкій сукні з прозорого блакитного шифону з пристойним декольте і акцентом у вигляді бантика на талії від Elie Saab. Доповнила образ зірка білим клатчем Tyler Ellis.

Дженніфер Лопес на прем'єрі драми "Ніжний бар" / Фото: Getty Images

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Образ Дженніфер Лопес на прем'єрі драми "Ніжний бар" / Фото: Getty Images

Закохані очі половинок стали головною окрасою заходу загалом.

Закохані Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі драми "Ніжний бар" / Фото: Getty Images

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"Ніжний бар" вийде в обмежений прокат 17 грудня 2021 року, а 7 січня 2022-го фільм випустять у онлайн-кінотеатрі Amazon Prime Video.

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