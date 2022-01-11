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Образ дня: Кім Кардаш'ян у сексуальному боді показала найтрендовіші джинси 2022 року

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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11 січня, 10:50
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Ікона стилю продемонструвала, із чим носити найстильніший елемент гардеробу 2022, який захочуть усі дівчата. Зірка доповнила рвані джини-труби зухвалим верхом
Новий образ Кім Кардаш'ян 2022 з джинсами-трубами
Новий образ Кім Кардаш'ян 2022 з джинсами-трубами / Фото: Колаж: Сьогодні

Кім Кардаш'ян, яка минулого тижня захопила костюмом Balenciaga, знову показала бездоганний образ. Цього разу ікона стилю дала майстер-клас, як носити рвані джинси-труби у 2022 році.

Кім Кардаш'ян поділилася новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши свіжий образ. Зірка відійшла від звичних обтягуючих речей, що демонструють усі вигини її фігури, і обрала популярні цього сезону джинси-труби.

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Кім ККардаш'ян показала, як носити джинси-труби
Кім ККардаш'ян показала, як носити джинси-труби / Фото: instagram.com/kimkardashian

Все ж таки, Кім Кардаш'ян залишилася віддана своєму сексуальному стилю і поєднала штани з ефектним чорним боді, що підкреслює ідеальне декольте знаменитості. Менше ніж за добу карусель із фотографій зібрала близько 3 млн лайків.

Кім Кардаш'ян доповнила джинси-труби ефектним боді
Кім Кардаш'ян доповнила джинси-труби ефектним боді / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Кім Кардаш'ян доповнила джинси-труби ефектним боді
Кім Кардаш'ян доповнила джинси-труби ефектним боді / Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, що нещодавно телезірка вирушила зі своїм новим бойфрендом, коміком та актором Пітом Девідсоном, на острів, на якому подружжя Кардашян-Вест святкувало 40-річчя глави сім'ї.

З райського місця закохана та щаслива Кім постила фото, передаючи невербальний привіт екс-чоловіку, що знайшов їй заміну в особі відомої актриси.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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