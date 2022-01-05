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Образ дня: Дуа Липа в "голій" сукні насолоджується зимовими канікулами (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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5 січня, 11:49
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Знаменитість відпочиває на відомому острові мільйонерів
Дуа Ліпа здивувала шанувальників екстремальним вбранням
Дуа Ліпа здивувала шанувальників екстремальним вбранням / Фото: instagram.com/dualipa

Відомі люди продовжують ділитися своїми святковими фотографіями. Слідом за Мей Маск, що відпочиває у Швейцарії, показала свої зимові канікули та співачка Дуа Ліпа.

Популярна поп-виконавиця Дуа Ліпа показала фанатам свій новий образ, вкотре наголосивши, що рамок немає. У блискучій голій сукні Georgios Throchopoulos знаменитість повечеряла на відомому острові мільйонерів, Сен-Барті.

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Дуа Липа в рваній сукні Georgios Throchopoulos
Дуа Липа в рваній сукні Georgios Throchopoulos / Фото: instagram.com/dualipa

Дівчина поділилася знімками та відео, де чітко видно її відвертий образ, який, попри мінімальну кількість тканини, їй йде. Доповнила свій лук Дуа Липа рожевими сабо.

Дуа Липа в рваній сукні Georgios Throchopoulos
Дуа Липа в рваній сукні Georgios Throchopoulos / Фото: instagram.com/dualipa

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Зазначимо, що раніше співачка не з'являлася у подібних образах. Схоже, недавнє розлучення з хлопцем вона переживаємо по-своєму. З Анваром Хадід, братом Белли та Джіджі Хадід, Дуа зустрічалася близько двох років, але стосунки не витримали через постійні гастролі зірки.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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