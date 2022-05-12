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Образ дня: вагітна Мішель Вільямс у сукні українського бренду

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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12 травня, 19:48
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Американська актриса, зірка "Венома", Мішель Вільямс знялася для обкладинки видання Variety. Для зйомки зірка вибрала сукню українського бренду. Дивіться фото
Мішель Вільямс знялася у сукні українського бренду для обкладинки американського видання
Мішель Вільямс знялася у сукні українського бренду для обкладинки американського видання / Фото: Колаж: Сьогодні

Мішель Вільямс дала відверте інтерв'ю Variety, в котрому розповіла про вагітність, боротьбу за рівність оплати праці в Голлівуді та роботу зі Стівеном Спілбергом.

Для зйомки обкладинки Мішель позувала у делікатній сукні з пір'ям із весільної колекції українського бренду Sleeper, представленої у січні 2022 року. Тоді дизайнери розповіли, що всі речі із колекції надихнуті Золотою ерою Голлівуду.

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Мішель Вільямс на обкладинці Variety
Мішель Вільямс на обкладинці Variety / Фото: Variety

Біла сукня прямого крою на тонких бретелях виготовлена з EcoVero тканини, яка є екологічним аналогом віскози.

В інтерв'ю журналістам Variety Мішель зізналася, що для неї означає боротьба за гендерну рівність.

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Я думаю, що я чітко уявляю, що мені потрібно піднятися і донести. Мені потрібно було запитати себе, чи можу я бути досить сильною, зрілою і людяною, щоб побачити можливість, що відкривається переді мною, і скористатися нею.

Мішель Вільямс у сукні українського бренду знялася для видання Variety
Мішель Вільямс у сукні українського бренду знялася для видання Variety / Фото: Variety

Я побачила, що йдеться не лише про конкретну суму доларів. Йдеться про самооцінку. Йдеться про встановлення ринкової вартості чогось. І ми всі маємо сказати, що це правильна сума, справедлива сума. ⁠

Сукня бренду Sleeper
Сукня бренду Sleeper

Актриса розповіла, що зараз вона в передчутті появи нового члена сім'ї. Нагадаємо, Мішель Вільямс вагітна від режисера Томаса Кейла. Пара вже виховує сина Харта, якому майже 2 роки, також Вільямс має 16-річну доньку Матильду від стосунків із покійним актором Хітом Леджером.

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Вам буде цікаво дізнатися, що не так із вбранням ведучої Євробачення-2022 від Valentino.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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