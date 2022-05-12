Образ дня: вагітна Мішель Вільямс у сукні українського бренду

Мішель Вільямс дала відверте інтерв'ю Variety, в котрому розповіла про вагітність, боротьбу за рівність оплати праці в Голлівуді та роботу зі Стівеном Спілбергом.
Для зйомки обкладинки Мішель позувала у делікатній сукні з пір'ям із весільної колекції українського бренду Sleeper, представленої у січні 2022 року. Тоді дизайнери розповіли, що всі речі із колекції надихнуті Золотою ерою Голлівуду.
Біла сукня прямого крою на тонких бретелях виготовлена з EcoVero тканини, яка є екологічним аналогом віскози.
В інтерв'ю журналістам Variety Мішель зізналася, що для неї означає боротьба за гендерну рівність.
Я думаю, що я чітко уявляю, що мені потрібно піднятися і донести. Мені потрібно було запитати себе, чи можу я бути досить сильною, зрілою і людяною, щоб побачити можливість, що відкривається переді мною, і скористатися нею.
Я побачила, що йдеться не лише про конкретну суму доларів. Йдеться про самооцінку. Йдеться про встановлення ринкової вартості чогось. І ми всі маємо сказати, що це правильна сума, справедлива сума.
Актриса розповіла, що зараз вона в передчутті появи нового члена сім'ї. Нагадаємо, Мішель Вільямс вагітна від режисера Томаса Кейла. Пара вже виховує сина Харта, якому майже 2 роки, також Вільямс має 16-річну доньку Матильду від стосунків із покійним актором Хітом Леджером.
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