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Образ дня: Анна Сєдокова блиснула ідеальною фігурою у little red dress (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
14 грудня, 15:32
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Співачка поділилася із шанувальниками заповітним бажанням, про яке мріє на день народження
Анна Седокова показала фігуру у червоній міні-сукні
Анна Седокова показала фігуру у червоній міні-сукні / Фото: instagram.com/annasedokova

Чарівна Анна Сєдокова розбурхала Мережу новою фотографією в ефектній червоній міні-сукні. Співачка показала гарну фігуру і змусила серця шанувальників битися частіше. Також сьогодні обговорюють нову фотосесію Кім Кардашян.

38-річна Анна Сєдокова поділилася новою публікацією в Instagram та розповіла про швидкий день народження. Співачка, яка недавно розповіла про майбутнє з безробітним чоловіком, зізналася, що хотіла б відлетіти до улюбленого міста святкувати 39-й день народження.

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Анна Седокова показала фігуру у червоній міні-сукні
Анна Седокова показала фігуру у червоній міні-сукні / Фото: instagram.com/annasedokova

Через два дні у мене день народження і я хотіла б полетіти туди. Сісти на літак і опинитися в найулюбленішому місті на планеті. Воно очолює мій топ.

— підписала барвистий знімок Анна Сєдокова.

На фото знаменитість позує в червоній міні-сукні і такого ж кольору босоніжках з розпущеним шикарним волоссям і червоним блиском на губах.

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Шанувальники засипали зірку компліментами: "Яка красуня", "Шикарна фігура", "Дорого, сексуально, кайф" тощо. Багато хто також припустив, що в пості йдеться про США, де зараз живе дочка співачки Моніка своїм батьком.

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